ITBP के जवानों ने दिखाई हिम्मत, 12500 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में फंसे तेंदुए को बाहर निकाला

वीडियो देखें

#WATCH A fully grown Snow Leopard was seen by ITBP troops near Kaza, Spiti Valley in Himachal Pradesh at 12,500 feet pic.twitter.com/WvlYzA2U30

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आईटीबीटी के जवान मदद कर रहे हैं. जानवरों की मदद के लिए आईटीबीपी या वन विभाग के अधिकारी मौजूद होते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें हिम तेंदुआ (Snow Leopard) दिखाई दिया. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स काफी ख़ुश नज़र आ रहे हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं.