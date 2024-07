100% इनकम टैक्स बचाने का 'सुपरहिट फॉर्मूला', शख्स ने बताया ऐसा तरीका कि CA ने इंटरनेट पर डाल दिया वीडियो

How to save 100% income tax : इनटैक्स रिटर्न (income tax) फाइल करते वक्त हर कोई इसमें मिलने वाले डिडक्शन और एग्जेंप्शन के लाभ के बारे में विचार करता है. अक्सर लोग चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक छूट मिले. इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कर्नाटक के एक व्यक्ति ने नौकरी करने वाले टैक्स पेयर्स को 100 प्रतिशत टैक्स बचाने (save income tax) के लिए कुछ खास फाइनेंशियल एडवाइज दिए हैं. 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश किए जाने के बाद कंटेंट क्रिएटर श्रीनिधि हांडे ने इंस्टाग्राम पर व्यंग्यात्मक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि वेतनभोगी लोग अपने इम्प्लॉयर्स को घास बेचकर 100 प्रतिशत टैक्स (save hundred percent income tax) बचा सकते हैं.

टैक्स सेविंग के मजेदार टिप्स (tax saving tips)

हांडे के वीडियो को इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अखिल पचौरी ने भी एक्स पर शेयर किया है. सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक शख्स कहता है, "इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि आयकर पर 100 प्रतिशत कैसे बचाया जाए," हांडे ने कहा, साथ ही उन्होंने "बहुत आसान, कानूनी और सरल प्रक्रिया" के तीन स्टेप भी बताए.

वीडियो में वह आगे कहते हैं, “आपको अपने घर में या अपनी बालकनी या फिर अपनी छत पर घास उगानी होगी. यह एक कानूनी प्रक्रिया है. अब, एचआर के पास जाएं और उन्हें बताएं कि आपको कोई वेतन नहीं चाहिए. वे खुश होंगे. अपने एचआर को बताएं कि, आपकी कंपनी को आपके वेतन के बराबर घास खरीदनी चाहिए. अगर आपका वेतन 50,000 रुपये है, तो शायद वे 1,000 रुपये प्रति घास के हिसाब से 50 घास खरीद सकते हैं. पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है.”

अपनी सलाह के पीछे के तर्क को समझाते हुए, हांडे ने कहा, “अब क्या होता है, वेतन से आपकी आय शून्य हो जाती है और आपके पास केवल कृषि उपज बेचने से होने वाली आय होती है, जो भारत में कर योग्य नहीं है. इस तरह, आप आयकर पर 100 प्रतिशत की बचत कर सकते हैं. टीडीएस या निवेश के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है.”

यहां देखें वीडियो

Salaried Class, this video is for you...



How to save 100% income tax ????????#Budget #Satire pic.twitter.com/UZBzuPNklV