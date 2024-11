रथ रोको सारथी…सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख दिल हार बैठे यूजर्स, बोले- यह तो पंचवटी है

Hiran Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हिरण का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़ी ही खूबसूरती से जंगल में बह रही नहर में तैरता नजर आ रहा है. वीडियो में नहर के आसापास फैली हरियाली में हिरण का इधर-उधर घूमते देखकर लोग अपना दिल हार बैठे हैं. यकीनन इस वीडियो को देखकर आपका भी दिन बन जाएगा. मंत्रमुग्ध करता यह वीडियो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है, जिसे वो बार-बार लूप में देखने को मजबूर हैं.

दिल लूट लेगा नजारा

वायरल हो रहे इस खूबसूरत वीडियो में दिख रहे नजारे को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो में दिख रहे इस खूबसूरत से हिरण को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इसे 'स्वर्ण मृग' का नाम दे रहे हैं. लोग का कहना है कि, हिरण जिस तरह से नहर में तैर रहा है, वह किसी सोने के मृग जैसा नजर आ रहा है. वीडियो में आगे हिरण मस्ती के मूड में अचानक से ही पानी में उछल-कूद करते हुए तैरने लगता है. इस दौरान उस पर पड़ने वाली रोशनी की वजह से उसका शरीर गोल्डन रंग का लगने लगता है.

यहां देखें वीडियो

this is the most magical thing I've ever seen ✨ pic.twitter.com/UqtFV7R1mR