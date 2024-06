2 महीने का बिजली बिल देख CEO ने पकड़ लिया सिर, देख लोग बोले- लगता है पूरे मोहल्ले का बिल भर दिया

इंटरनेट पर कब क्या देखने को मिल जाए कह नहीं सकते. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला सुर्खियों में है, जिसके बारे में जानकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. वायरल हो रहा यह मामला बिजली के बिल को लेकर है, जिसके बारे में जानकर आप भी माथा पकड़ लेंगे. दरअसल, एक हुड एप के सीइओ ने अपने घर का बिजली का बिल सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसकी रकम 45 हजार से भी ज्यादा है. यही वजह है कि, ये मामला इन दिनों हवा की तरह इंटरनेट पर घूम रहा है.

बिल की रकम देख उड़ जाएंगे तोते

चौंका देने वाला यह मामला गुड़गांव का बताया जा रहा है, जहां बिजली का बिल इन दिनों तूल पकड़ रहा है. यूं तो आम इंसान के घर का बिल अगर हजार-दो हजार ऊपर नीचे हो जाए तो महीने का पूरा बजट बिगड़ जाता है, लेकिन यहां बिल की रकम इतनी ज्यादा है कि, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. दरअसल, जॉइन हुड ऐप के सह-संस्थापक जसवीर सिंह ने हाल ही में अपने घर के बिजली के बिल का एक स्क्रीनशॉट X पर अपने अकाउंट @jasveer10 से शेयर किया है. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि, 'बिजली का बिल चुका दिया है, अब मोमबत्ती जलाने के बारे में सोच रहा हूं.' ये बात उन्होंने इसलिए बोली, क्योंकि उनके दो महीने का बिल 45000 रुपये आया था.

यहां देखें पोस्ट

Paid the electricity bill, now thinking of switching to candles. pic.twitter.com/BVuUR7Nu6U