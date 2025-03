चिलचिलाती गर्मी में भी बिना फ्रिज और बर्फ के मिनटों में चिल्ड होगी ड्रिंक, इस शख्स को करोगे याद

Bartender Genius Invention Will Keep Your Drinks Ice-Cold: आज के समय में जब हर चीज़ के लिए बिजली की जरूरत होती है, ब्रिटेन के एक बारटेंडर, जेम्स वायज़ (James Vyse), ने ऐसी खोज कर डाली है जिससे बिना बिजली के भी ड्रिंक्स को ठंडा रखा जा सकता है. उनकी इनोवेटिव 'Cool Can' (कूल कैन) को दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे कोका-कोला, रेड बुल और AB InBev खास रुचि दिखा रही हैं.

कैसे काम करती है यह Cool Can? (James Vyse invention)

इस अनोखी कैन की बनावट साधारण 500ml ड्रिंक कैन जैसी लगती है, लेकिन इसमें एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी छिपी हुई है. कैन के बेस में एक छोटा सा वॉटर रिज़र्वायर (जलाशय) है, जिसमें खास तरह का नमक और पानी रखा जाता है. जैसे ही बटन दबाया जाता है, यह पानी और नमक मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे कैन के अंदर का पेय ठंडा (self-cooling can) हो जाता है. हालांकि, इस कैन में 500ml जगह होने के बावजूद केवल 350ml ही ड्रिंक स्टोर की जा सकती है, क्योंकि इसमें अंदर एक इंसुलेटेड कैविटी बनी होती है.

कैसे आया यह आइडिया? (world first commercially viable self-cooling can)

31 वर्षीय जेम्स वायज़, जो पहले एक बारटेंडर थे, हमेशा से इस समस्या को हल करना चाहते थे कि जब कोई बाहर जाता है तो उसकी ड्रिंक गर्म क्यों हो जाती है. उन्होंने कहा, "आज हम स्पेस में रॉकेट लैंड कर सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रिंक्स फिर भी गर्म हो जाती हैं. मुझे यह समस्या हल करनी ही थी." उन्होंने इस इनोवेशन को परफेक्ट बनाने में दो साल से ज्यादा समय लगाया और 500 से भी अधिक प्रोटोटाइप्स बनाए. अब यह टेक्नोलॉजी इतनी कारगर हो चुकी है कि इसे जल्द ही लंदन में टेस्टिंग के लिए पेश किया जाएगा और दो साल के भीतर बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो सकता है.

पर्यावरण और ऊर्जा की बचत में मददगार (self-chilling can)

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अनुसार, पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली का लगभग 17% हिस्सा रेफ्रिजरेशन में खर्च होता है. इस नई कैन के आने से बिजली की खपत घट सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां बिजली की सुविधा सीमित है.

बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी और संभावित क्रांति (drink cooling innovation)

कोका-कोला, रेड बुल और AB InBev जैसी कंपनियां इस अनोखे इनोवेशन पर नजर रख रही हैं. अगर यह तकनीक सफल होती है, तो यह पूरी ड्रिंक इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. आने वाले समय में अगर Cool Can मार्केट में आई, तो यह पिकनिक, ट्रैवल और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन सकती है.

