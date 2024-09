CA एस्पिरेंट के बर्थ डे पर दोस्त लाया फनी केक, इस मजेदार मैसेज के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल

CA aspirant receives funniest cake from friend before exam: बर्थ डे सेलिब्रेशन का नाम लेते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो पहली बात आती है, वो है केक. पहले के मुकाबले अब केक भी ज्यादा इनोवेटिव और डेकोरेटिव होने लगे हैं. कस्टमाइजेशन की सुविधा का फायदा उठाते हुए लोग अपने करीबी का बर्थ डे और भी स्पेशल बना देना चाहते हैं. ऐसी ही एक कोशिश इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. दरअसल, एक सीए एस्पिरेंट को उसके दोस्त ने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम से ठीक पहले बर्थ डे के स्पेशल मौके पर बेहद फनी केक दिया है. एस्पिरेंट ने खुद केक की तस्वीर एक्स पर शेयर की है, जिसके बाद से लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

'फ्रीक इन द शीट्स'

सीए एस्पिरेंट ने इंटरमीडियट एग्जाम से ठीक पहले बर्थ डे पर दोस्त की तरफ से मिले मजेदार केक की तस्वीर एक्स पर शेयर की है. तस्वीर में एक सफेद रंग का केक नजर आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है, 'फ्रीक इन द शीट्स' और साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सल का हरा लोगो बना हुआ है. लोगो के रंग से मैच करते हुए आइसिंग से ही केक पर 'फ्रीक इन द शीट्स' भी लिखा हुआ है. केक की तस्वीर शेयर करते हुए सीए ऐस्परन्ट ने लिखा, "कल सीए की परीक्षा है और देखिए मेरा दोस्त मेरे लिए क्या लाया है." स्पेशल मैसेज वाले इस केक को देख कर हजारों यूजर्स खुश हो गए और दोस्त के विचारशील जेस्चर की सराहना कर रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

ca exam tomorrow and look what my friend brings me pic.twitter.com/73yzpO9Zjt