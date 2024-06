शिकारी के ज़हरीले तीर से बचाया गया विशाल हाथी, वन अधिकारियों ने पता चलते ही ऐसे किया रेस्क्यू, हो रही तारीफ

शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट (Sheldrick Wildlife Trust) द्वारा साझा किया गया एक बचाव वीडियो (rescue video) दिल दहला देने वाला पल कैद करता है जब एक गश्ती वन अधिकारी एक घायल विशाल नर हाथी को जहरीले तीर के घातक घाव से बचाता है. यह रेस्क्यू इन राजसी प्राणियों की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षणवादियों के अथक प्रयासों को उजागर करता है.

त्सावो पश्चिम में एक नियमित गश्त के दौरान, ट्रस्ट के एक फिक्स्ड-विंग पायलट ने लगभग 45 साल के एक बड़े हाथी को देखा, जिसके विशाल दाँत थे, जो शिकारियों के लिए एक बड़ा लक्ष्य था. कुछ गलत होने का एहसास होने पर, पायलट ने पीछे की ओर चक्कर लगाया और हाथी के अगले बाएं पैर के पीछे एक संदिग्ध उभार देखा, जो जहर वाले तीर के घाव का संकेत दे रहा था. गंभीरता को समझते हुए, टीम कार्रवाई में जुट गई.

उनकी प्राथमिक पशु चिकित्सक इकाई छुट्टी पर होने के बावजूद, एम्बोसेली टीम के साथ ट्रस्ट के समन्वय ने रेस्क्यू किया. एक केडब्ल्यूएस पशुचिकित्सक को एक कारवां विमान के माध्यम से लाया गया. रेस्क्यू तब शुरू हुआ जब पशुचिकित्सक ने हाथी को हवा से उछाल दिया, जो गहन चिकित्सा प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक था.

देखें Video:

The moment we moved in to save a big bull from a poaching attempt. This is the story behind the scene: During a routine patrol, our fixed-wing pilot spotted a very large bull in Tsavo West, about 45 years old, with a hulking stature & huge tusks.



Elephants of this size are often… pic.twitter.com/1eEKnlBcUr