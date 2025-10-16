विज्ञापन
विशेष लिंक

अब दुबई मेट्रो में सोना है मना...फर्श पर बैठना पड़ सकता है भारी, ऐसा किया तो लग सकता है अच्छा-खासा जुर्माना

Metro Fine: अगर आप दुबई में मेट्रो से सफर कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां फर्श पर बैठने या सोने पर अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
अब दुबई मेट्रो में सोना है मना...फर्श पर बैठना पड़ सकता है भारी, ऐसा किया तो लग सकता है अच्छा-खासा जुर्माना
दुबई मेट्रो में फर्श पर बैठना पड़ा भारी, यात्रियों पर लगेगा मोटा जुर्माना, जानिए नया रूल

Metro penalty 2025: अगर आप दुबई में रहते हैं या वहां घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेट्रो में सफर (Dubai Metro travel rules) करते वक्त ज़रा संभल जाइए, क्योंकि अब अगर आपने मेट्रो के अंदर फर्श पर बैठने या सीट पर सोने जैसी गलती कर दी, तो जेब ढीली करनी पड़ सकती है. दुबई मेट्रो ने साफ चेतावनी (Dubai Metro rules) जारी की है कि ऐसी हरकतों पर 100 दिरहम तक का फाइन लगाया जा सकता है.

क्यों जारी हुई सख्त गाइडलाइन (Dubai Metro fine)

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें एक यात्री ने शिकायत की थी कि मेट्रो में लोग डिब्बों के बीच बैठ जाते हैं, जिससे दूसरों को आने-जाने में दिक्कत होती है. इस पोस्ट के बाद दुबई के Roads and Transport Authority (RTA) ने तुरंत एक नई गाइडलाइन (Dubai RTA metro guidelines) जारी कर दी. अब मेट्रो में फर्श पर बैठना, लेटना, या सीट पर ऊंघना पूरी तरह से मना है.

किन कामों पर लगेगा फाइन (dubai metro sleeping fine)

  • RTA ने यात्रियों को याद दिलाया है कि, किसी भी गैर-यात्री क्षेत्र (non-passenger area) में बैठना मना है.
  • गेट या चौराहे पर खड़ा रहना या बैठना भी नियमों (Dubai travel tips) के खिलाफ है.
  • सीट पर पैर रखकर बैठना या सो जाना असुविधा पैदा करता है...इस पर भी फाइन (RTA Dubai Metro fine list) लग सकता है.
  • इन नियमों का उद्देश्य (UAE transport rules) है कि लगभग 9 लाख दैनिक यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके.

RTA का पैसेंजर को धन्यवाद (Dubai public transport laws)

RTA ने उस यात्री का भी धन्यवाद किया, जिसने यह मुद्दा उठाया और असुविधा की बात बताई. उन्होंने कहा कि मेट्रो (Dubai Metro viral post) में नियमित रूप से निरीक्षक निगरानी करते हैं और जो भी नियम तोड़ता है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.अगर कोई यात्री किसी अनुचित हरकत का गवाह बनता है, तो वह सीधे स्टेशन स्टाफ को सूचना दे सकता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dubai Metro Fine, Dubai Metro Rules, Dubai Metro Sitting On Floor Fine, Dubai Metro Penalty 2025, Dubai RTA Metro Guidelines, Dubai Metro Passenger Etiquette, Dubai Metro Travel Rules, RTA Dubai Metro Fine List, Dubai Public Transport Laws, Dubai Metro Viral Post, RTA Dubai News, Dubai Travel Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com