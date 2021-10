धर्मेद्र ने स्ट्रगल के दौराना 18 हज़ार में ख़रीदी थी पहली कार, कहा- दिल के करीब है

वीडियो देखें

वीडियो में देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र हमेशा की तरह माचो लुक में नज़र आ रहे हैं. अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के ज़रिए वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. धर्मेंद्र ने वीडियो शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा है. कैप्शन में उन्होंने लिखा है- Friends, Fiat Two hearts my first car my beloved baby ….Very close to my heart . His great blessings in the life of a struggler Folded hands . (दोस्तों, ये मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे की तरह है. दिल के काफ़ी करीब है. स्ट्रगल के समय इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया है. वीडियो में धर्मेंद्र अपने फैंस को बता रहे हैं- दोस्तों, ये मेरी पहली कार है, इसे मैंने 18 हज़ार रुपये में ख़रीदी थी. उस समय 18 हज़ार रुपये की एक कीमत थी. ये गाड़ी मेरे दिल के काफ़ी करीब है.

इस वीडियो को 12 हज़ार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है, वहीं, सैंकड़ों लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट्स भी किए हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- इंसान अपनी ज़िन्दगी का हर वो पहला पन्ना याद रखता है. क्योंकि उसे उसकी अहमियत पता चलती है कि उसे पाने के लिए कितनी मेहनत और जतन करने पड़ते हैं. इसका जवाब भी धर्मेंद्र ने दिया है.

वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा है- आपकी कहानी एक आम इंसान की कहानी है. ये कहानी हर भारतीयों की कहानी है.