इंटरव्यू में पूछे गए सिंपल से जवाब का शख्स ने दिया ऐसा जवाब, 2 मिनट में हुआ बाहर

इंटरव्यू का नाम सुनते ही कई लोगों को पहले से ही घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन किसी भी नौकरी को ज्वाइन करने से पहले आपको इंटरव्यू फेस करना जरूरी होता है. यूं तो इंटरव्यू फेस करना एक प्रक्रिया है, जिससे किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के बाद, उनके क्षमता, अनुभव और उनके विचारों को प्रदर्शित करने का एक मौका प्राप्त होता है. जॉब के ल‍िए इंटरव्‍यू देते वक्‍त हर कोई सतर्क रहता है, क्योंकि इस दौरान कि गई एक छोटी सी गलती भी आपके हाथ से ये मौका छीन सकती है. ऐसी ही एक कहानी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में आई है, जिसको जानने के बाद हर कोई हैरान है.

सिंपल से सवाल का अजीबोगरीब जवाब

दरअसल, कई बार लोग इंटरव्यू के दौरान हड़बड़ाहट में आसान सवालों में भी उलझते नजर आते हैं और कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं. हाल ही में एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इंटरव्‍यू में शख्स से एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, जिसका जवाब बेहद सिंपल था और बेहद खूबसूरती से दिया जा सकता था, लेकिन शख्‍स ने ऐसा जवाब दे दिया क‍ि 2 मिनट में ही बाहर हो गया. शख्स का जवाब सुनकर इंटरव्‍यू लेने वाला भी माथा पीटता रह गया. सोशल मीडिया पर हर कोई जानना चाहता है कि, आखिर शख्स ने जवाब दिया तो दिया क्या?

यहां देखें पोस्ट

सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म रेडिट पर पोस्‍ट शेयर करते हुए शख्स ने लिखा और कबूल किया क‍ि, कैसे उसने एक गलती की वजह से नौकरी का मौका खो दिया और महज दो मिनट में उसे बाहर होना पड़ा. पोस्ट में शख्स ने बताया कि, 'इंटरव्यू ले रही टीम ने मुझसे एक सिंपल सवाल पूछा था. आप आज तक यहां कैसे पहुंचे ? (How did you get here today) दरअसल, वो जानना चाहते थे क‍ि मैं कर‍ियर में यहां तक कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे लगा क‍ि वे पूछ रहे हैं क‍ि दफ्तर तक मैं कैसे पहुंचा. फ‍िर क्‍या था, जवाब मेरा बचकाना था और सवाल सुनते ही मैंने कहा- बस से.' यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान थे, और मैं मौका गवां चुका था. मुझे बाहर जाने को कह दिया गया.'

लोगों ने शेयर किए अपने अनुभव

वायरल हो रहे इस पोस्ट पर यूजर्स अपने-अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि, कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से उन्‍होंने नौकरी का मौका गंवा दिया. एक यूजर ने लिखा, 'इंटरव्यू लेने वाले को भी ये बात समझनी चाहिए कि सामने वाला ऐसे ही घबराया हुआ है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'सच बताऊं आपके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'मेरा इंटरव्‍यू वीडियो कॉल के जर‍िये हो रहा था. तभी सवाल पूछा गया क‍ि आपका बैकग्राउंड क्‍या है? मुझे लगा क‍ि वे पूछ रहे हैं क‍ि मेरे बैकग्राउंड में क्‍या है? मैं आज तक उससे उबर नहीं पाया हूं.' चौथे यूजर ने लिखा, 'कम से कम इंटरव्यू लेने वाले को ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए.'

