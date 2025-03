पूंछ मछली की, सिर और धड़ एलियन जैसा... समुद्र किनारे ये रहस्यमई जीव आखिर है कौन?

यूके का एक कपल इंग्लैंड के एक समुद्र तट पर टहलते समय एक रहस्यमयी "कंकाल जैसी" आकृति देखकर हैरान रह गया. न्यू यॉर्क पोस्ट के मुताबिक, पाउला और डेव रेगन ने कंकाल जैसी दिखने वाली इस आकृति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि 10 मार्च को वे मार्गेट, केंट में समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने जलपरी जैसी कंकाल वाली आकृति देखी.

कपल की तरफ से शेयर की गई तस्वीरों में रहस्यमयी जीव का कुछ हिस्सा रेत में दबा और समुद्री शैवाल से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है. यह नक्काशीदार लकड़ी का जीव जैसा लग रहा है, जिसकी पूंछ मछली की है. लेकिन सिर और धड़ एलियन जैसा है.

🤪Creepy skeleton-like figure with fins shocks beachgoers: ‘I just knew no one would believe us'



Call it a UFO: an unidentified floating object.



Beachcombers were baffled over a creepy, “skeleton-like” figure with fins that washed ashore in the UK, as seen in viral photos… pic.twitter.com/p0nIDDiDyQ