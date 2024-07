चाइनीज़ ड्रोन का हैरतअंगेज़ कारनामा, कैमरे में कैद किया माउंट एवरेस्ट का दुर्लभ नज़ारा, लोग बोले- ये कल्पना से परे है

एक चीनी निर्माता (Chinese manufacturer) द्वारा बनाए गए ड्रोन (drone) ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) के आश्चर्यजनक हवाई फुटेज (stunning aerial footage) को कैप्चर करके अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था. उच्च ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का हवाई फुटेज ड्रोन निर्माता डीजेआई और 8KRAW के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जो डीजेआई मविक 3 ड्रोन की प्रभावशाली क्षमताओं को प्रदर्शित करता है.

चार मिनट का वीडियो 5,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रतिष्ठित बेस कैंप से शुरू होता है. वहां से, ड्रोन 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पहले कैंपसाइट की चढ़ाई को कैद करता है, जहां से खुम्बू बर्फबारी और आसपास के ग्लेशियरों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं.

फ़ुटेज में पर्वतारोहियों को पहाड़ के ऊपर या नीचे अपना रास्ता बनाते हुए भी दिखाया गया है, और फिर कैमरा बेस कैंप की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते को दिखाने के लिए बाहर निकलता है. कैमरा बेस कैंप में विशाल तम्बू शहर को दिखाता है, जिसमें पूरे परिदृश्य में रंगीन तंबू बिखरे हुए हैं.

देखें Video:

Chinese drone maker @DJIGlobal shared a breathtaking video of its DJI Mavic 3 Pro ​flying over Mount Everest on Weibo yesterday. The drone ascended 3,500 meters from the base camp to the summit of the highest mountain in the world. pic.twitter.com/Iwyoe45DtS