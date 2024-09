फिल्मी स्टाइल में दो बसों के बीच से निकाल रहा था बाइक, आगे जो हुआ, Video देख यूजर्स बोले- मूर्खता की कोई सीमा नहीं...

अक्सर जल्दबाज़ी में लोग गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है. सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स जल्दी आगे निकलने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठता है, जिसके बाद लोग उसकी हरकत को मुर्खतापूर्ण बता रहे हैं. वायरल वीडियो में ये शख्स दो बसों के बीच से अपनी बाइक फंसा देता है. दोनों बसें एक दूसरे के बिलकुल नजदीक खड़ी होती हैं, आगे निकलने के चक्कर में बसों के बीच की संकरी सी जगह में ही शख्स अपनी बाइक घुसा देता है और फिर फंस जाता है. इसके बाद भी शख्स हार नहीं मानता और लगातार बाइक निकालने की कोशिश में लगा रहता है.

वायरल वीडियो पर यूजर्स जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं और शख्स की हरकत को मूर्खतापूर्ण बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- इस शख्स को अपनी जान की ज़रा भी परवाह नहीं है. दूसरे यूजर ने लिखा- बाइकर्स दूसरों से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं. तीसरे यूजर ने लिखा- थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ने चाहिए इस मोटोसाइकिल वाले को. चौथे यूजर ने लिखा- क्या मिलता है ये सबस करके, भाई थोड़ा हिसाब से शांति से ड्राइव करोगे तो भी 30 मिनट की ट्रैवल की जगह 35 मिनट लगेंगे और क्या.

देखें Video:

Maintain CAS on the sides.

Do not enter the space between two vehicles.

If we slip due to anything and fall,tyres of heavy vehicles can go over us.



Having a helmet is not enough. Knowing where to drive and where not to drive is a life saving skill.#CAS pic.twitter.com/wdPtt9WBLT