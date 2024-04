अब डॉग्स भी कर सकेंगे हवाई सफर, एयरलाइन्स ने किया फर्स्ट क्लास फ्लाइंग एक्सपीरियंस का वादा

BARK Air Launches First Luxury Airlines For Dogs : पॉपुलर डॉग कंपनी बार्क एक नई एयरलाइन लॉन्च (first class flight service for dogs) करने जा रही है, जिसका नाम होगा बार्क एयर (BARK launches BARK Air). इसे डॉग ऑनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, ये चार्टर फ्लाइट सर्विस डॉग्स को उनके ऑनर्स के साथ प्राइवेट प्लेन से सफर करवाएगी. इस प्लेन में उन्हें ज्यादा कंफर्टबेल और लग्जीरियस एक्सपीरियंस देने का दावा किया जा रहा है. साथ ही ये कमर्शियल जेट्स के सफर से ज्यादा स्ट्रेस फ्री सफर भी होगा. बार्क एयर का ये आइडिया Matt Meeker से इंस्पायर्ड है, जिनके ग्रेट डेन डॉग ह्यूगो को कभी वेस्ट कोस्ट या यूरोप जाने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि पेट्स को हवाई यात्रा के लिए ले जाना आसान नहीं था.

यहां देखें पोस्ट बार्क एयर का ऑफर (Worlds first dog jet service) बार्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि, 'बार्क एयर शुरू होने जा रही है, जो कि सौ फीसदी रियल डॉग्स एयरलाइन होगी. हम डॉग लवर्स हैं और हम ये देख-देखकर थक चुके हैं कि ऐसे कोई डॉग फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है, जो उनको हवाई यात्रा पर ले जा सके, लेकिन अब आप डॉग फ्लाइट में टिकट बुक कर सकते हैं. इसके लिए जिस वेबसाइट पर जाना होगा उसका एड्रेस है dogsflyfirst.com. ये फ्लाइट 23 मई से शुरु होगी, जिसे बार्क सप्ताह में एक बार चलाएगा. ये फ्लाइट न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी एयरपोर्ट से व्हाइट प्लेन्स और लॉस एंजिल्स तक जाएगी. इसके अलावा महीने में दो बार इसे लंदन स्टेनस्टेड एयरपोर्ट ले जाने की भी संभावना है. इस फ्लाइट का एक तरफ का किराया एक डॉग और एक ओनर के लिए डॉलर 6 हजार रुपये होगा. ये भी मिलेंगी सुविधाएं (luxurious flight for dogs offers) इसके साथ ही कंपनी की कोशिश है कि, डॉग्स और उनके ओनर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और लग्जीरियस एक्सपीरियंस दिया जा सके, जिसके तहत कोशिश है कि पैसेंजर्स के लिए चैक इन प्रोसेस को कुछ आसान बनाया जा सके. खासतौर से सिक्योरिटी चैक प्वाइंट्स और स्क्रीनिंग में. डॉग ऑनर्स को मौके पर ही बनाया गया मील भी सर्व किया जाएगा. डॉग्स को शांत रखने के लिए उनकी पसंदीदा का म्यूजिक और कलर्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे. टेक ऑफ और लैंडिंग के समय उनका पसंदीदा खाना भी उन्हें दिया जाएगा, ताकि उनके कान में तकलीफ न हो.