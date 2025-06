5 जुलाई को तबाही आएगी...जापानी आर्टिस्ट की भविष्यवाणी से हिला एशिया, बुकिंग्स में 83% गिरावट

Baba Vanga Predicted A Major Disaster In Next 3 Weeks: जापान इन दिनों किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी से कांप रहा है. जानी-मानी जापानी मंगा आर्टिस्ट (Japanese manga artist) रयो तात्सुकी (Ryo Tatsuki), जिन्हें सोशल मीडिया पर 'न्यू बाबा वेंगा' (New Baba Vanga) कहा जा रहा है, की एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी ने पूरे एशिया में डर फैला दिया है. तात्सुकी ने 1999 में प्रकाशित अपने मंगा 'The Future I Saw' में लिखा था कि, 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बहुत बड़ी आपदा आएगी. उनकी भविष्यवाणी में कहा गया है कि, 'जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र के नीचे एक दरार खुलेगी और तटों पर टोहोकू भूकंप से भी तीन गुना ऊंची लहरें' आएंगी.

क्या जापान ख़तरे में है? (Baba Vanga Rio Tatsuki Future Prediction)

इस डर का असर अब जापान के पर्यटन उद्योग पर साफ दिखने लगा है. हॉन्गकॉन्ग से जापान के लिए फ्लाइट बुकिंग में 83% की गिरावट आई है. ग्रेटर बे एयरलाइंस ने बताया कि, अप्रैल और मई के स्प्रिंग हॉलिडे सीजन के दौरान भी बुकिंग पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई. जापान ऑफिस के जनरल मैनेजर 'हिरोकी इटो' ने कहा, 'जहां हमें 80% सीटें भरने की उम्मीद थी, वहां सिर्फ 40% बुकिंग ही हुई.' हॉन्गकॉन्ग एयरलाइंस ने कागोशिमा और कुमामोटो जैसे दक्षिणी जापानी शहरों के लिए जुलाई-अगस्त की उड़ानें रद्द कर दी हैं. वजह...मांग में जबरदस्त गिरावट.

तबाही की भविष्यवाणी सुन खौफ में आई दुनिया (New Baba Vanga prediction)

ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुसार, क्षेत्रीय एयरलाइनों में 15-20% कैंसिलेशन की रिपोर्ट सामने आई है, खासतौर पर जो बोइंग विमानों का संचालन करती हैं. हालांकि, मियागी प्रांत के गवर्नर योशिहीरो मुराई ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा, जापानी लोग देश छोड़कर नहीं भाग रहे हैं. कृपया भ्रम में न आएं और जापान का दौरा करें. गौरतलब है कि रयो तात्सुकी की पूर्व की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं. 2011 की टोहोकू सुनामी, राजकुमारी डायना की मौत, फ्रेडी मर्करी का निधन और कोविड-19 महामारी. वे यह भी दावा करती हैं कि, 2030 में कोविड का एक नया और ज्यादा घातक रूप लौटेगा. अब सवाल यह है कि 5 जुलाई को वाकई कुछ होगा या यह भी एक अफवाह बनकर रह जाएगा?

