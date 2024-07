असम में मिला हैरी पॉटर वाला हरा सांप, असम के CM ने तस्वीर की शेयर

हैरी पॉटर (Harry Potter) सीरीज की जादुई फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आपने जरूर आठों फिल्में देखी होंगी. इस फिल्म को देखते समय आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि, फिल्म का सांपों से स्पेशल कनेक्शन है. फिल्म में जो स्कूल ऑफ मैजिक है, हॉगवर्ट्स उसके एक हाउस का नाम ही सिलिदरिन है, जिसे हिंदी वर्जन में नागशक्ति का नाम दिया गया था. अगर आप उस हाउस के कैरेक्टर को फिल्म की तरह ही फेंटेसी मानते हैं, तो आपको बता दें कि हैरी पॉटर मूवी वाला वो सांप असल में असम के जंगलों में पाया जाता है, जिसकी पिक खुद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने शेयर की है और उस सांप के डिटेल भी दी है.

काजीरंगा में मिला सांप

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये इमेज शेयर की हैं, जिसमें एक ग्रीन कलर का स्नेक दिखाई दे रहा है. इस स्नेक के बारे में हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा है कि, 'गेस व्हाट किड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) में रियल लाइफ हैरी पॉटर स्नेक मिला है. इस स्नेक का नाम है सालाजार पिट वाइपर (Salazar pit viper).' सीएम ने आगे लिखा है कि, इस स्नेक का रंग जादू की तरह ग्रीन है, जिसके हेड पर रेड और ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं. बाद में उन्होंने सवाल भी किया है कि, क्या नेचर ऑसम नहीं हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस ग्रीन स्नेक की तीन अलग-अलग भी इमेज शेयर की है.

यहां देखें वीडियो

???? Guess what, kids? ???? Kaziranga just found a real-life Harry Potter snake! Meet the super cool Salazar Pit Viper: it's green like magic and has a funky red-orange stripe on its head. Isn't nature awesome? ????✨ #MagicalSnake #KazirangaAdventures pic.twitter.com/GMxKuszzB7