बीच सड़क पर दादागिरी दिखा रहा था स्कूटी सवार, अगले ही पल आर्मी वाले ने निकाल दी सारी हेकड़ी

Road Rage Incident Video: सड़क पर वाहन चलाते समय आपको कई बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना ये आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है. गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ अपने साथ-साथ सड़क पर से गुजर रहे लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना ड्राइवर की ही जिम्मेदारी होती हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग जल्दबाजी और शॉर्ट कट के चक्कर में अपने साथ-साथ दूसरे के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक स्कूटी सवार रॉग साइड में गाड़ी चलाते हुए बीच सड़क पर दादागिरी गिरने लगता है. इस बीच एक आर्मी मैन ने अपनी जीप से उतर कर उसे ऐसा सबक सिखाया की, वहां मौजूद हर कोई इस लम्हें का गवाह बन गया.

रोड पर दादागिरी कर रहा था स्कूटी वाला (Electric Scooty Rider Punished On Road)

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स गलत लेन में ड्राइविंग करता नजर आ रहा है, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बवाल मच गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि, गलत लेन में होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार शख्स खुलकर बीच सड़क पर दादागिरी पर उतर आता है, यही नहीं वो सामने से आ रही गाड़ियों को भी बगल से जाने की सलाह भी दे डालता है. यह होता देखकर बाएं लेन में आर्मी ट्रक को ड्राइव कर रहे जवान को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतर कर लापरवाह स्कूटी वाले को पहले तो दो तमाचे लगाता है और फिर ट्रक से एक डंडा भी निकाल लाता है. इस बीच वहां ट्रैफिक पुलिस की महिला जवान भी पहुंच जाती है और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है.

यहां देखें वीडियो

लोगों ने सुनाई खरी खोटी (Sadak Par Ladai Ka Video)

इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में इस घटना में हुई त्वरित कार्रवाई को सही बताया है. X पर इस वीडियो को @ThePlacardGuy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'संतोषजनक रोड रेज संस्करण वीडियो.' महज 40 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 4 लाख 50 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'लोगों को "सड़क मेरे बाप की है" मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है... वास्तव में इन बेवकूफों के लिए ऐसे उपचार की जरूरत है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह सबक सिखाने का अच्छा तरीका है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'ये लोग नियमों का पालन तभी करते हैं, जब उन्हें छड़ी के बल पर लागू करने वाला कोई हो.'

