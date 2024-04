गजराज को आया गुस्सा (elephant attack on tourist)

वायरल हो रहा यह वीडियो अफ्रीकी देश जाम्‍बिया के काफू नेशनल पार्क का बताया जा रहा है. वीडियो के मुताबिक, जंगल सफारी कर रहे टूरिस्‍टों के शोर मचाने पर हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक टूरिस्‍ट की मौत भी हो गई. दरअसल, टूरिस्‍टों का एक ग्रुप लुफुपा रिवर कैंप में ठहरा हुआ था, जो सुबह-सुबह जंगल सफारी करने निकल पड़ा. आगे रास्ता बंद होने पर गाइड उन्हें दूसरे रास्‍ते से ले गया, जो थोड़ा खतरनाक था. इस बीच टूरिस्‍टों को कई जानवर देखने को मिले, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा. खुशी में कुछ पर्यटक शोर मचाने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें अगले पल भुगतना पड़ गया.

यहां देखें वीडियो

हाथी को देख टूरिस्‍टों के सूखे प्राण (elephant attack viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, टूरिस्‍टों के शोर मचाने पर बिगड़े हाथी ने उन पर हमला बोल दिया. खुद की ओर दौड़ लगाते भारी भरकम हाथी को आता देख गाड़ी में बैठे लोगों की हालत खराब हो गई. वीडियो में एक मह‍िला को आप 'हे भगवान' कहते हुए सुन सकते हैं. इस दौरान डरा हुआ दूसरा टूरिस्‍ट कहता है, 'उह ओह, तेजी से आ रहा है.' इस बीच गाइड हाथी को शांत करते हुए रोकता नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके हाथी अपनी सूंड से एक झटके में ही वाहन को पलट देता है.

80 साल की एक मह‍िला की मौत (angry elephant attack video)

बताया जा रहा है कि, जंगली हाथी के इस हमले से अमेर‍िका से आई 80 साल की एक मह‍िला की मौत हो गई. वहीं एक टूरिस्‍ट गंभीर रूप से घायल है, जबकि चार को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं टूरिस्‍टों को ले जाने वाले ग्रुप के सीईओ ने इसके ल‍िए माफी मांगते हुए कहा, 'हमारे सभी गाइड बेहद अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी हैं, लेकिन दुख की बात है कि यह इलाका काफी खतरनाक था. हमला होने से बचा नहीं पाया. हम जान गंवा चुके टूरिस्‍ट के पर‍िवार के प्रत‍ि गहरी संवेदना व्‍यक्‍त करते हैं. मृतक को अमेरिका वापस लाया जाएगा.'

ये Video भी देखें: Indian of The Year: Vikrant Massey ने जीता Actor Of The Year का अवॉर्ड, जताया आभार