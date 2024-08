बेंगलुरु में 2BHK के लिए महिला ढूंढ रही किराएदार, घर का रेंट और डिपॉजिट जान लोग हैरान, बोले- शरीर के अंग बेचने पड़ेंगे

भारत के आईटी हब बेंगलुरु (Bengaluru) में घर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है. कई लोगों के लिए, घर खरीदना या किराए पर लेना एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ बन गया है. एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में प्रॉपर्टी में भारी वृद्धि की झलक देखने को मिली है. एक महिला ने अपने 2BHK के लिए किरायेदार की तलाश करते हुए पोस्ट साझा किया और किराया 43,000 रुपये बताया, जिसमें जमा राशि (Deposit) 2.5 लाख थी.

एक्स यूजर लीशा अग्रवाल ने लिखा., “हम कोरमंगला में अपने वर्तमान 2बीएचके को छोड़ रहे हैं और किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रहे हैं जो इसे लेने में रुचि रखता हो! कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसे वैसे ही (सभी साज-सज्जा के साथ) लेने को तैयार हो. किराया 43 हजार, जमा 2.5 लाख, सभी फर्नीचर की अतिरिक्त लागत. विवरण के लिए DM करें!” उन्होंने अपने घर के अलग-अलग कोनों को दिखाते हुए चार तस्वीरें भी पोस्ट कीं.

We are moving out of our current 2BHK in Koramangala and looking for someone who'd be interested in taking it up! Want someone who will be willing to take it as it is (with all the furnishings). Rent 43k, deposit 2.5L, all furniture additional costs. DM for details! pic.twitter.com/aUr5lwnMWF