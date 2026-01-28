Live World News Updates: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी से अमेरिका के अंदर तनाव बढ़ा दिया है. ट्रंप ने इमिग्रेशन एजेंटों (ICE) ने अपनी कार्रवाइयों के दौरान अबतक 2 अमेरिकी नागरिकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है. हर ओर से होती आलोचनाओं के बीच ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेना के हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है. रूस ने रात भर यूक्रेन के पावर सेंटर्स और एक यात्री ट्रेन पर हमला किया. नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने घोषणा की है कि उनका देश अपने परमाणु हथियारों को और बढ़ाने के प्लान का खुलासा आने वाले पार्टी कांग्रेस में करेगा.

