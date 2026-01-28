विज्ञापन
21 minutes ago

Live World News Updates: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी से अमेरिका के अंदर तनाव बढ़ा दिया है. ट्रंप ने इमिग्रेशन एजेंटों (ICE) ने अपनी कार्रवाइयों के दौरान अबतक 2 अमेरिकी नागरिकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है. हर ओर से होती आलोचनाओं के बीच ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेना के हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है. रूस ने रात भर यूक्रेन के पावर सेंटर्स और एक यात्री ट्रेन पर हमला किया. नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने घोषणा की है कि उनका देश अपने परमाणु हथियारों को और बढ़ाने के प्लान का खुलासा आने वाले पार्टी कांग्रेस में करेगा.

हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की खबरों का यह लाइव ब्लॉग जहां आपको पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इसकी खबर एक साथ देंगे, तुरंत देंगे. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर दूर देश अमेरिका तक, हर बड़ी ब्रेकिंग खबर और उसकी एनालिसिस पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे.

World News Live Updates Today 27 January 2026

Jan 28, 2026 06:48 (IST)
World News LIVE: नॉर्थ कोरिया बढ़ाएगा अपने परमाणु हथियार, किम जोंग ने बताया प्लान

केसीएनए की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर नेता किम जोंग उन ने घोषणा की है कि उनका देश अपने परमाणु हथियारों को कैसे बढ़ाएगा, उन कदमों का खुलासा आगामी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस में किया जाएगा. किम ने मंगलवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का निरीक्षण करते हुए कहा कि कांग्रेस की बैठक "देश की परमाणु युद्ध निवारक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अगले चरण की योजनाओं को स्पष्ट करेगी."

Jan 28, 2026 06:36 (IST)
World News LIVE: यूक्रेन में रूसी हमले में 12 लोग मारे गये

यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रूसी सेना के हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है. रूसी सेना ने मंगलवार रात भर पावर प्लांट और एक यात्री ट्रेन पर हमला किया. उत्तरपूर्वी खार्किव क्षेत्र में, एक ड्रोन ने लगभग 200 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन की एक बोगी पर हमला किया, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, यूक्रेन की प्रधान मंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने एक्स पर इसका वीडियो पोस्ट किया.

