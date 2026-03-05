सबमरीन से हमला इतनी बड़ी बात क्यों-कैसे ये युद्ध का टर्निंग प्वाइंट बन सकता है

दुनिया के इतिहास में समुद्र हमेशा शक्ति, व्यापार और रणनीतिक प्रभुत्व का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है. आज भी वैश्विक व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है. यही वजह है कि जब किसी संघर्ष की आंच समुद्र तक पहुंचती है, तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता. इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनीति पर पड़ सकता है. हाल की घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि समुद्री युद्ध में पनडुब्बियों को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है.

पनडुब्बियां क्यों होती हैं सबसे घातक

सबसे पहले पनडुब्बियों की भूमिका को समझना जरूरी है. आधुनिक नौसैनिक युद्ध में इन्हें सबसे घातक हथियारों में गिना जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी छिपकर काम करने की क्षमता. पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में संचालित होती हैं, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना बेहद कठिन होता है. कई बार अत्याधुनिक तकनीक भी उन्हें तुरंत पकड़ नहीं पाती. यही कारण है कि दुश्मन को अक्सर यह अंदाजा तक नहीं होता कि हमला किस दिशा से होने वाला है.

टॉरपीडो और क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता

जब पनडुब्बी हमला करती है, तो वह आमतौर पर टॉरपीडो या क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करती है. टॉरपीडो पानी के भीतर चलने वाला विस्फोटक हथियार होता है, जो जहाज के नीचे या उसके पास जाकर विस्फोट करता है. इससे बड़े से बड़े युद्धपोत को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है. कई बार एक ही टॉरपीडो किसी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त होता है. इसी कारण पनडुब्बियों को साइलेंट किलर भी कहा जाता है.

इतिहास में पनडुब्बियों की भूमिका

इतिहास में भी पनडुब्बियों की ताकत कई बार सामने आ चुकी है. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की यू-बोट पनडुब्बियों ने हजारों जहाजों को निशाना बनाया था. इससे दुश्मन देशों की समुद्री आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई थी और युद्ध की दिशा पर भी इसका असर पड़ा था.

आधुनिक दौर में परमाणु पनडुब्बियां

आज के दौर में पनडुब्बियों का महत्व और बढ़ गया है. कई देशों के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो समुद्र की गहराई से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता रखती हैं. भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत इसका एक उदाहरण है. ऐसी पनडुब्बियां किसी देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अहम हिस्सा मानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है.

समुद्री संघर्ष और वैश्विक व्यापार

समुद्री संघर्ष का असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक व्यापार पर भी पड़ता है. तेल, गैस, खाद्यान्न और मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन समुद्र के रास्ते ही एक देश से दूसरे देश तक पहुंचते हैं. अगर समुद्री क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो जहाजों की आवाजाही कम हो सकती है और बीमा कंपनियां शुल्क बढ़ा सकती हैं. इसका परिणाम यह होता है कि दुनिया भर में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं.

हिंद महासागर का रणनीतिक महत्व

हिंद महासागर के संदर्भ में यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. यह महासागर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है. फारस की खाड़ी से निकलने वाला अधिकांश तेल इसी रास्ते से एशिया तक पहुंचता है. भौगोलिक रूप से भारत इस महासागर के बीचोंबीच स्थित होने के कारण अत्यंत रणनीतिक स्थिति में है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर

यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और यह तेल समुद्री मार्गों के जरिए ही देश तक पहुंचता है. अगर ये समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाएं, तो तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

भारतीय नौसेना की बढ़ती जिम्मेदारी

ऐसी परिस्थितियों में भारतीय नौसेना की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है. नौसेना को समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है और कई बार व्यापारिक जहाजों को भी सुरक्षा प्रदान करनी होती है.

समुद्री सुरक्षा: भविष्य की बड़ी चुनौती

अंततः यह कहा जा सकता है कि समुद्री युद्ध केवल जहाजों के बीच की लड़ाई नहीं होता. इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक फैलता है. इसलिए आने वाले समय में समुद्री सुरक्षा दुनिया के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में से एक बनी रह सकती है.