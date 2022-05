Elon Musk से "Twitter कर्मचारी करते हैं नफ़रत, घोर वामपंथी है कंपनी", दक्षिणपंथी संगठन की Secret Video में दावा

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, मुरुगेसन को कैमरे पर यह कहते हुए पकड़ा गया कि ट्विटर कंपनी की संस्कृति, "धुर वामपंथी है". मुरुगेसन कहते दिखते हैं उनके सहकर्मी "नफरत, और बहुत अधिक नफरत करते हैं इस बात से कि अब टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, कंपनी का टेकओवर करने जा रहे हैं".

मुरुगेसन के अनुसार, ट्विटर के दफ्तर में राजनीति इतनी धुर वामपंथी थी कि इस माक्रो ब्लॉगिंग साइट में काम करने वालों को पहले के वातावरण में घुलने-मिलने के लिए अपने वास्तविक विचारों को छिपाना पड़ा."

ट्विटर हाल ही में टेस्ला सीईओ के साथ साथ 44 बिलियन की डील के लिए राजी हुआ है लेकिन यह अभी भी शेयरहोल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करता है. हलांकि इलॉन मस्क ने घोषणा की थी कि USD 44 बिलियन की टेकओवर डील फिलहाल होल्ड पर डाल दी गई है.

इलॉन मस्क खुद लगातार ट्विटर के वामंपथी पक्षपात के खिलाफ शिकायत करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन करने का फैसला एक गलती थी और डील पूरी होने के बाद वो इसे बदलेंगे.

इस सवाल पर कि कैसे उनके सहयोगी इलॉन मस्क की तरफ से ट्विटर को खरीदने की खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुरुगेसन ने कहा, वो कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो यह मेरा आखिरी दिन होगा."

मुरुगेसन ने कहा, जब से अप्रेल में ट्विटर का टेकओवर प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से बहुत कुछ बदला है. कर्मचारियों को अपनी नौकरी की चिंता है, क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनियां ट्विटर के "समाजवादी" काम के स्थल से अलग तरह से काम करती हैं. समाचार एजेंसी एनएनआई रे मुताबिक, वो एक पूंजीवादी हैं, और हम पूंजीवादियों की तरह काम नहीं कर रहे थे. काफी समाजवादी की तरह काम हो रहा था. जैसे, हम सभी घोर कौमी हैं (We are all commie as f***")

मुरुगेसन ने कहा कि "कंपनी का ऑपरेट करने का तरीका बहुत आरामदायक है, और हर कोई वो करता है जो वो करना चाहता है."