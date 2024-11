ट्रंप या कमला? देखें जरा हिप्पो कर रहा किसकी जीत की भविष्यवाणी

अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और ऐसे में सभी देशों की नज़रें अमेरिका पर टिकी हुई हैं. राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है. इसी बीच थाईलैंड के एक बेबी पिग्मी हिप्पोपोटामस मू डेंग ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है और बताया है कि अमेरिका की जनता एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुनने वाली है.

वायरल वीडियो में इंटरनेट सेंसेशन मू डेंग को पानी से बाहर बुलाया गया और उसे चारा के रूप में खाना दिया गया. बेबी हिप्पो को दो तरबूज दिए गए थे, जिन पर उम्मीदवालों के नाम लिखे हुए थे और वह सीधे रिपब्लिकन लीडर के नाम वाले तरबूज के छिलके से बनी फलों की टोकरी के पास जाती है और उसका भरपूर आनंद लेती है. यह वीडियो थाईलैंड के सी राचा में खाओ खेओ ओपन चिड़ियाघर में बनाया गया है.

मू डेंग की भविष्यवाणी सभी सर्वों और पोल्स के मुताबिक ही है. एटलसइंटेल के नए सर्वे के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी प्रीडिक्शन में आगे चल रहे हैं, खासकर सभी सात स्विंग राज्यों में. सर्वे से पता चलता है कि लगभग 49% रिस्पोंडेंट ने कहा है कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे क्योंकि रिपब्लिक उनके काउंटरपार्ट डेमोक्रेट कमला हैरिस पर 1.8% वोट की बढ़त बनाए हुए हैं.

यहां तक कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्रिस्टोफ बैरॉड, जिन्हें "दुनिया के सबसे सटीक अर्थशास्त्री" के रूप में भी जाना जाता है ने "ट्रंप की जीत" की भविष्यवाणी की है.

