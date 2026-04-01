'ईरान में अमेरिका का मकसद पूरा, डील हो या न हो 2-3 हफ्तों में निकल जाएगी सेना'- डोनाल्ड ट्रंप

US Iran War: ईरान जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अपडेट दिया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई "दो या तीन सप्ताह" में जल्द ही समाप्त हो सकती है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर पिछले महीने के अंत में ईरान के खिलाफ हवाई हमले शुरू करने से पहले जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनको हासिल कर लिया गया है. उनका कहना है कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कम करने का सबसे बड़ा टारगेट पूरा हो चुका है और अमेरिका अब "काम खत्म" कर रहा है.

ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब ईरानी आसमान पर हावी है और ईरान के कई सीनियर राजनीतिक और सैन्य नेताओं की हत्याओं के बाद अमेरिका ने ईरान में शासन परिवर्तन भी किया है. ट्रंप ने तेहरान में नए नेताओं को पहले वालों की तुलना में "बहुत कम कट्टरपंथी" और "अधिक तर्कसंगत" बताया है.

बिना डील किए ईरान छोड़ने को तैयार है अमेरिका

28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद से तेली की बेतहाशा बढ़ी कीमतों के प्रभाव के बारे में व्हाइट हाउस के अंदर सवाल पूछे जाने पर, ट्रंप ने कहा कि "मुझे बस इतना करना है कि ईरान छोड़ देना है, और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे, और वे (तेल के दाम) नीचे गिर जाएंगे." उन्होंने कहा, "हम काम पूरा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद दो सप्ताह के भीतर, शायद कुछ और दिन और काम पूरा हो जाएगा."

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी अभियानों का अंत ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने पर निर्भर नहीं है. ईरान ने अमेरिकी-ईरानी हमलों के जवाबी कार्रवाई में तेल टैंकर यातायात के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है. ट्रंप ने कहा, "उन्हें मेरे साथ कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है."

उन्होंने कहा, "जब हमें लगेगा कि वे लंबे समय के लिए पाषाण युग में चले गए हैं और वे परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, तो हम चले जाएंगे... हम कोई डील करते हैं, यह अप्रासंगिक है (इसका कोई मतलब नहीं है)."

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