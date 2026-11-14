अमेरिका में एयर ट्रैफिक कब तक सामान्य होगा? यात्रियों को रिफंड मिलेगा या नहीं; जानिए सारे अपडेट्स

US Ground Stop: अमेरिका में देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप' रात लगभग 8:15 बजे (ET) खत्म हो गया. अब कुछ घरेलू उड़ानें अमेरिकी हवाई अड्डों से रवाना हो चुकी हैं. हालांकि, अब भी अमेरिकी हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ मौजूद है. दुनियाभर में अमेरिकी फ्लाइट शटडाउन का असर देखा गया. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 25 वर्षों में उड़ानों के सबसे लंबे समय तक ठप रहने के बाद पूरी तरह हवाई यातायात को सामान्य होने में समय लगेगा.

यात्रियों के लिए खास सूचना

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि शुक्रवार देर शाम (अमेरिकी समय के अनुसार) विमानों की रवानगी फिर से शुरू हो सकती है. FAA ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों के बारे में जानकारी के लिए अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें. उड़ानों के इस तरह ठप होने का असर कई दिनों तक महसूस किया जा सकता है. उड़ानों में रुकावटों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के अनुसार, शनिवार को अमेरिका में 2,500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं और सैकड़ों अन्य उड़ानें देरी से चलीं. परिवहन सचिव शॉन डफी ने यात्रा करने वाले अमेरिकियों को चेतावनी दी कि हवाई यातायात को वापस सामान्य होने में समय लगेगा. होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में हर उड़ान को अलग-अलग स्थिति के आधार पर देखा जा रहा है. सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट ने बताया कि प्रशांत महासागर के पार जाने वाली उड़ानों को शुक्रवार शाम से एयरपोर्ट से उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई है. इसमें हवाई और एशिया जाने वाली उड़ानें शामिल थीं. यूरोप की विमानन एजेंसी ने FAA के अनुरोध पर, शुक्रवार शाम 5 बजे (ईस्टर्न टाइम) से आधी रात तक अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रोक दिया. एयरलाइंस को उन यात्रियों को किसी दूसरी फ्लाइट में मुफ्त रीबुकिंग की सुविधा देनी होगी, जो अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं. वहीं, अगर किसी यात्री की फ्लाइट रद्द हो जाती है और वह यात्रा न करने का फैसला करता है, तो उसे रिफंड पाने का अधिकार है.

क्यों ठप हुआ था एयर ट्रैफिक

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में नई तकनीक जोड़ने के कारण पुराने उपकरणों पर बहुत अधिक दबाव पड़ गया. अधिकारियों के अनुसार, इसकी वजह से संचार में बार-बार रुकावट आई और रडार में गैप आ गया, जिसके चलते चार घंटे से अधिक समय तक उड़ानों को रोकना पड़ा. आगे भी ऐसी रुकावटें आ सकती हैं. कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की तरफ से 12.5 अरब डॉलर की फंडिंग को मंजूरी देने के बाद, पिछले साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ था. डफी और व्हाइट हाउस इस काम को पूरा करने के लिए 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि की मांग कर रहे हैं.

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