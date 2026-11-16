हनी ट्रैप या साइबर जासूसी, वायु सेना प्रमुख ने बताया कि आजकल कैसे होती है सेनाओं की जासूसी

भारतीय सेनाओं और उनसे जुड़ी शोध संस्थाओं ने विदेशी जासूसी नेटवर्क से निपटने के लिए तकनीकी और संस्थागत स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. विदेशी जासूस अब पारंपरिक हनी ट्रैप के बजाय साइबर हमलों और दूसरे तरह के ऑनलाइन लालच और धोखाधड़ी के जरिए भी सैन्य जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने यह बात कही है.

सोशल मीडिया और प्रेम का जंजाल

दिल्ली में सोमवार को न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से आयोजित नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए प्रेम संबंधों में फंसाकर जानकारी हासिल करना जासूसी की बड़ी चुनौती का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है. सरकारी शोध संस्थानों से लेकर निजी रक्षा कंपनियों तक के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है.

भारतीय रक्षा उद्योग में जासूसी के जरिए गोपनीय जानकारियां हासिल किए जाने के खतरे से जुड़े सवाल पर एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा,''यह सिर्फ हनी ट्रैप का मामला नहीं है. असल में यह साइबर जासूसी का मामला है. आजकल साइबर माध्यमों और कई दूसरे तरीकों से जासूसी की जाती है. लोगों को अलग-अलग तरह के लालच दिए जाते हैं. हनी ट्रैप इस पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है. इसके अलावा भी कई तरीके हैं.''

उन्होंने कहा,''मल्टी लेवल मार्केटिंग (लोगों को जोड़कर कमाई करने वाली योजनाएं) और ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने वाले लोग भी सक्रिय हैं. हमें इन सबकी पूरी जानकारी है. हम इन पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इन पर नियंत्रण के लिए व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है.''

कैसा होता है सेनाओं का संचार नेटवर्क

भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया कि सेना के मुख्य संचार नेटवर्क को सार्वजनिक इंटरनेट से पूरी तरह अलग रखा गया है. इसलिए विदेशी खुफिया एजेंसियां अब तकनीकी सिस्टम में सेंध लगाने के बजाय उन लोगों को निशाना बना रही हैं, जो इन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं.

उन्होंने कहा,''हमारे नेटवर्क इंटरनेट से पूरी तरह अलग हैं. इसलिए उन पर सीधे साइबर हमले नहीं किए जा सकते. लेकिन सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोगों के जरिए खतरा पैदा किया जा रहा है. हम इससे वाकिफ हैं. इससे निपटने के लिए कुछ तकनीकी और संस्थागत उपाय पहले से लागू हैं.''

निजी क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से प्रशिक्षित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है.

एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा,''हम निजी क्षेत्र के लोगों को सलाह देने के लिए एक एजेंसी के जरिए काम कर रहे हैं. यह एजेंसी बताती है कि अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किस तरह सुरक्षित तरीके से करना चाहिए. अगर वे इन सलाहों का पालन करते हैं, तो ज्यादातर मामलों में हम सुरक्षित रह सकते हैं.''

भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों में हनी ट्रैप

उनका यह बयान रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े जासूसी के कई चर्चित मामलों में हुई गिरफ्तारियों के बाद आया है. इन मामलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर और पैसों का लालच देकर सैन्य अधिकारियों से गोपनीय जानकारियां हासिल करने की कोशिश की. हाल के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने एक रक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया था. उस पर सैन्य तैनाती से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक करने और अपने एक सहकर्मी के मोबाइल फोन में डेटा चुराने वाला मैलवेयर डालने की कोशिश करने का आरोप है.

एनडीटीवी को जांचकर्ताओं ने बताया कि अधिकारी अपनी निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहा था. इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक महिला ने उससे दोस्ती की. उस महिला पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के लिए काम करने का संदेह है.

अक्टूबर में आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के 31 साल के नाविक प्रदीप मुखर्जी और एक संविदा चालक को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि प्रदीप मुखर्जी को कई महीनों तक ऑनलाइन एक पाकिस्तानी महिला एजेंट ने अपने जाल में फंसाए रखा.

ताजा मामला एनवीडिया के सीईओ रहे जेनसन हुआंग और महिला कारोबारी एलिस हुआंग के बीच पुराने संबंधों से जुड़े आरोपों का है. अमेरिकी अधिकारी एलिस हुआंग को चीनी जासूस बता रहे हैं. हालांकि, चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है.

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