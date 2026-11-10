Nvidia CEO के कथित हनी ट्रैप मामले के बीच चर्चा में आईं ये 4 जबरदस्त जासूसी फिल्में और सीरीज

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के रिपोर्ट ने चीन से लेकर अमेरिका तक पर हाहाकार मचा दिया है. Nvidia कंपनी के सीईओ जेन्सेन हुआंग की निजी जिंदगी सामने आ गई है. साथ ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, जेन्सेन हुआंग बीते कुछ वक्त जिस बिजनेसवुमन ऐलिस हुआंग (हुआंग ले) के साथ रिश्ते में हैं, वह चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से जुड़ी स्पाई बताई जा रही है. हालांकि चीन की सरकार ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. फिलहाल Nvidia बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है और FBI भी मामले में सक्रिय है.



इस पूरे हनी ट्रैप के मामले को देखते हुए आज हम आपको हनी ट्रैप पर बनी फिल्मों के बारे में बताते हैं.



1. रेड स्पैरो



जेनिफर लॉरेंस की फिल्म. इसमें महिलाओं को जासूसी के लिए कैसे ट्रेन किया जाता है, ये दिखाया गया है. यह फिल्म 2018 में आई थी.



2. द ब्यूरो (Le Bureau des Légendes)

यह फ्रेंच जासूसी सीरीज. एक जासूस छह साल तक किसी और की जिंदगी जीता है. उसके आसपास की महिला उस किसी और से प्यार कर बैठती है. यह वेब सीरीज 2015 में रिलीज हुई थी.



3. लस्ट, कॉशन

यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी. यह एंग ली की फिल्म है. एक स्टूडेंट को सुरक्षा अधिकारी को रिझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो खुद उससे प्यार कर बैठती है. यह फिल्म हनीट्रैप का क्लासिक उदाहरण.



4. द अमेरिकन्स

2013 में आई इस वेब सीरीज में KGB एजेंट और FBI स्टाफ की कहानी. वो सोचती है उनकी शादी असली है. डबल लाइफ और लंबे समय तक चलने वाले जासूसी रिश्ते की क्लासिक सीरीज है.

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