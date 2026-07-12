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बांग्लादेश में आतंकवाद फैलाने की साजिश में छात्र नेता और मार्शल आर्ट संगठन का चीफ गिरफ्तार

ऊपर से देखने पर 'फतह कॉम्बैट सिस्टम' (FCS) बांग्लादेश में मार्शल आर्ट्स और सेल्फ-डिफेंस सिखाने वाला एक संगठन लगता है, जिसे उस्ताद शाह अमानत साबिर ने शुरू किया था. लेकिन अब यह बांग्लादेश की कानून लागू करने वाली एजेंसियों और CTTC की आतंकवाद-विरोधी जांच के दायरे में आ गया है.

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बांग्लादेश में आतंकवाद फैलाने की साजिश में छात्र नेता और मार्शल आर्ट संगठन का चीफ गिरफ्तार
बांग्लादेश की सेना लगातार ऐसे कट्टरपंथियों पर नजर रख रही है. (फाइल फोटो)
  • ढाका पुलिस ने मार्शल आर्ट्स संगठन फतह कॉम्बैट सिस्टम के चीफ शाह अमानत साबिर सहित कई युवाओं को गिरफ्तार किया
  • गिरफ्तार युवाओं पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है
  • पुलिस ने साबिर के मोबाइल फोन से एक वीडियो बरामद किया, जिसमें धमाके और उग्रवादी नारे सुनाई देते हैं

बांग्लादेश में मार्शल आर्ट्स संगठन चलाने वाले एक शख्स को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम (CTTC) यूनिट ने इस जांच के सिलसिले में कई और युवाओं को भी गिरफ्तार किया है. बांग्लादेश संगबाद संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग खुलना स्थित मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग संस्थान 'फतह कॉम्बैट सिस्टम' (FCS) के छात्र और इंस्ट्रक्टर थे. पुलिस मार्शल आर्ट्स के चीफ शाह अमानत साबिर के मोबाइल फोन से मिले एक वीडियो की जांच कर रही है. इस वीडियो में 'फतह कॉम्बैट सिस्टम' (FCS) का चीफ मौजूद है. पुलिस का कहना है कि 2 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में कथित तौर पर रात के समय एक ग्रामीण सड़क पर धमाके, उग्रवादियों जैसे नारे और साबिर को धारदार हथियार लिए हुए धमकी देते हुए दिखाया गया है. इस कथित वीडियो क्लिप के बैकग्राउंड में आतंकी संगठन 'इस्लामिक स्टेट' के प्रोपेगैंडा से जुड़ा एक अरबी गाना इस्तेमाल किया गया था. 

शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल

इस मामले में बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) के एक सदस्य की भी जांच हो रही है. यह पार्टी 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद छात्रों के नेतृत्व में बनाई गई थी. NCP का गठन बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था. आतंकवाद-विरोधी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों में नेशनल सिटिजन पार्टी की गाजीपुर शहर आयोजन समिति का संयुक्त सदस्य सचिव अताउल्लाह शाह भी शामिल है. गिरफ्तारी के बाद 7 जुलाई को NCP ने उसे पार्टी से निकाल दिया था. शाह को 5 जुलाई को जत्राबारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मिनी कॉक्स बाजार इलाके के बालुर मठ से छह अन्य युवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया था. 

युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था

ऊपर से देखने पर 'फतह कॉम्बैट सिस्टम' (FCS) बांग्लादेश में मार्शल आर्ट्स और सेल्फ-डिफेंस सिखाने वाला एक संगठन लगता है, जिसे उस्ताद शाह अमानत साबिर ने शुरू किया था. लेकिन अब यह बांग्लादेश की कानून लागू करने वाली एजेंसियों और CTTC की आतंकवाद-विरोधी जांच के दायरे में आ गया है. एजेंसियां ​​इस आरोप की जांच कर रही हैं कि FCS मार्शल आर्ट्स सिखाने की आड़ में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता है. बांग्लादेश के CTTC अधिकारियों का कहना है कि वे संगठन के फंड के स्रोतों और उसकी गतिविधियों की जांच कर रहे हैं. 

हथियार छीनने की भी देता था ट्रेनिंग

साबिर तब जांचकर्ताओं की नजर में आया जब उसने इस साल मई में खुलना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय मीडिया और बांग्लादेश की कानून लागू करने वाली एजेंसियों की आलोचना की थी. आतंकवाद-विरोधी जांच इकाई का कहना है कि 'फतह कॉम्बैट सिस्टम' को इस साल फरवरी में एक मार्शल आर्ट्स संगठन के तौर पर शुरू किया गया था, जिसकी शाखाएं खुलना, जशोर सदर, अभयनगर, सिद्दीरपाशा, सुतारखाली और चांदपुर में हैं. इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 'फतह कॉम्बैट सिस्टम' खुद को एक इस्लामिक, मार्शल आर्ट्स और आत्म-रक्षा संगठन बताता है, जो अनुशासित और शारीरिक रूप से फिट मुसलमानों को तैयार करने की कोशिश करता है. इसमें कहा गया है कि यह आमने-सामने की लड़ाई (hand-to-hand combat), स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, हथियार छीनने, और टैक्टिकल मूवमेंट व सर्वाइवल स्किल्स की ट्रेनिंग देता है.

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