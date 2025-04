जेद्दा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, क्राउन प्रिंस सलमान से आज करेंगे मुलाकात

PM Modi Saudi Arabia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं. पीएम मोदी का जेद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर शानदार स्‍वागत किया गया. मोदी की यह यात्रा 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली जेद्दा यात्रा है. पीएम मोदी आज ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्‍मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे. क्राउन प्रिंस के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा से भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद की जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ देश की अपनी यात्रा के दौरान भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे. पीएम मोदी के जेद्दा पहुंचने पर उन्‍हें 21 तोपों की सलामी दी गई. वहीं भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए और गर्मजोशी से स्‍वागत किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब पहुंचने के बाद एक्‍स पोस्‍ट में कहा कि सऊदी अरब के जेद्दा में पहुंच गया हूं. इस यात्रा से भारत और सऊदी अरब के बीच मित्रता और मजबूत होगी. आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं.

Landed in Jeddah, Saudi Arabia. This visit will strengthen the friendship between India and Saudi Arabia. Eager to take part in the various programmes today and tomorrow. pic.twitter.com/Y1HNt9J4nG