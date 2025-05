पाकिस्तान को बड़ा झटका! बलूचिस्तान अब PAK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं... बलोच नेता ने किया आजादी का ऐलान

भारत से मिले करारा जवाब के बाद अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान से भी बड़ा झटका लगा है. दरअसल, एक बड़े बलूच नेता ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा कर दी. इस बड़े नेता का नाम मीर यार बलोच है. मीर ने दशकों से चली आ रही हिंसा और जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों को इसकी वजह बताया है. मीर ने बलूचिस्तान की आजादी की ये घोषणा एक्स पर पोस्ट करके की है. इस पोस्ट में बलूच नेता ने लिखा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है. दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए. लिहाजा, उन्होंने भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है.

INTERNATIONAL SUPPORT FOR BALOCHISTAN #IMF, #WorldBank, #UNESCO, #UNECEF, World Health Organization, Asian Development Bank and international humanitarian organizations to announce an emergency funds to help the Balochistan to establishing Balochistan Bank and help the Baloch… pic.twitter.com/R9Kkfq726N