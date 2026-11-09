जासूसी के खेल में अमेरिका को चीन ने दे दी पटखनी, एनवीडिया कांड से ट्रंप सरकार में खलबली
हाल के इतिहास के सबसे चर्चित अमेरिकी कारोबारियों में से एक का चीन के साथ जुड़ाव, कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के दोनों दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है. प्रशासन के भीतर से मिल रही जानकारी से पता चलता है कि व्हाइट हाउस में या उसके आसपास कोई व्यक्ति इससे खुश नहीं हैं.
अमेरिकी रक्षा विभाग चीन से सरकारी रहस्य चुराने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की योजना बना रहा है. अमेरिका परेशान है. उसे अब समझ में आ गया है कि जासूसी के खेल में चीन बहुत आगे निकल चुका है. अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के अरबपति सीईओ जेन्सेन हुआंग का हनीट्रैप कांड इसका सबसे बड़ा सुबूत है. एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी वैल्यू इस हफ्ते 4.5 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है.
मामला समझिए
रविवार को, हुआंग ने एक महिला के साथ अपने विवाहेतर संबंध को लेकर अपने परिवार और सहयोगियों से माफी मांगी. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वह महिला एक चीनी जासूस थी. एनवीडिया बोर्ड ने कहा कि कंपनी के संस्थापक एक स्वतंत्र जांच में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि वह विदेशी खुफिया एजेंसियों के शिकार हुए.
कैलिफोर्निया की इस प्रमुख चिप डिजाइन कंपनी ने कहा कि उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया के रहस्य उजागर हुए हैं. लेकिन यहां मुद्दा सिर्फ आर्थिक चोरी का नहीं था. चीन गुप्त रूप से हुआंग को प्रभावित करना चाहता था, और शायद हितों के टकराव के जरिए उन्हें किसी तरह फंसाना चाहता था. और अगर कभी यह मामला सामने आता, तो वाशिंगटन में होने वाली उथल-पुथल बीजिंग के ही फायदे में होती.
कौन है ये चीनी महिला
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' और 'फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट में हुआंग का एलिस नाम की एक चीनी नागरिक के बीच संबंधों का जिक्र किया गया है. एलिस 'मेगास्पीड' की पूर्व एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं. मेगास्पीड डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनी है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में एनवीडिया की सबसे बड़ी ग्राहक बन गई थी. इस साल की शुरुआत में, मार्केट रिसर्चर्स ने सिंगापुर स्थित इस कंपनी को एक संदिग्ध चीनी 'शेल कंपनी' (फर्जी कंपनी) के रूप में चिह्नित किया था, जो एआई चिप्स को चीन भेज रही थी. 'मेगास्पीड' ने टिप्पणी के लिए भेजे गए इससे जुड़े सवालों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.
ब्लूमबर्ग की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल सिंगापुर पुलिस ने एलिस से पूछताछ की थी. अभी उनसे टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका है. उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हुआंग का एलिस से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके बीच काफी करीबी संबंध थे. यह बात उनकी बातचीत के विवरण और ताइवान की राजधानी ताइपे में ली गई उनकी तस्वीरों से पता चलती है. हुआंग अब अमेरिका के नागरिक हैं. उनका जन्म ताइपे में ही हुआ था, और यह जगह दुनिया के बेहतरीन सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जानी जाती है.
चीन की किस एजेंसी का काम
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन के 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' (MSS) ने संभवतः एलिस को काम पर रखा था, ताकि वे हुआंग को निशाना बना सकें. अमेरिका की एआई चिप्स के बारे में खुफिया जानकारी जुटा सकें और अमेरिका की निर्यात नीति को प्रभावित कर सकें.
'X' पर एक पोस्ट में, अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी हैं और अब वाशिंगटन D.C. स्थित टेक-केंद्रित थिंक टैंक 'फाउंडेशन फॉर अमेरिकन इनोवेशन' से जुड़े रयान फेडासियुक ने कहा, "असली मुद्दा यह नहीं है कि क्या एनवीडिया या उसके उत्पादों के बारे में संवेदनशील जानकारी चीनी खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गई है. हालांकि यह भी निश्चित रूप से चिंता का विषय है. असली मुद्दा यह है कि क्या हुआंग के अपने ग्राहक के साथ निजी और गोपनीय संबंधों का, एनवीडिया के उत्पादों को 'मेगास्पीड' को निर्यात करने के फैसले पर कोई बड़ा असर पड़ा है या क्या उन्होंने मेगास्पीड के साथ कंपनी के व्यापक व्यावसायिक संबंधों का बचाव किया है? यह तब हुआ, जब यह पता चल चुका था कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि मेगास्पीड कंपनी, अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करते हुए, एनवीडिया के उत्पादों को चुपके से चीन भेज रही थी ताकि उन्हें वहां फिर से बेचा जा सके."
हुआंग चीन भी गए थे
रिपोर्टों के अनुसार, मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इन चिंताओं के बारे में बता दिया गया था. हुआंग बीजिंग में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और सितंबर में वाशिंगटन, D.C. में शी जिनपिंग के सम्मान में आयोजित 'स्टेट डिनर' (राजकीय भोज) में भी शामिल हुए थे. जो लोग इन कड़ियों को जोड़कर देखेंगे, उन्हें याद आएगा कि हुआंग चीन को AI हार्डवेयर के निर्यात पर अमेरिकी नियंत्रण के आलोचक थे. उन्होंने एनवीडिया की H200 चिप्स (जो अच्छी तो हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन नहीं) के लिए निर्यात लाइसेंस पाने की पुरजोर कोशिश की, और दिसंबर में उन्हें इसकी मंजूरी मिल गई.
दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में भी व्यापार करने की उनकी उत्सुकता ने उन्हें चीनी AI लैब्स के बीच भी लोकप्रिय बना दिया. क्योंकि उन्हें अमेरिका की दिग्गज कंपनियों की बराबरी करने के लिए और अधिक कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी. अब ऐसा लगता है कि बीजिंग हुआंग का इस्तेमाल अनजाने में ही अपने एक सहयोगी के तौर पर कर रहा था. तो फिर अमेरिका ने ऐसा होने कैसे दिया?
इसके शुरुआती संकेत सबके सामने थे. 13 महीने पहले 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी संघीय सरकार, एलिस की कंपनी 'मेगास्पीड' और एनवीडिया चिप्स के लिए दिए गए उसके अरबों डॉलर के ऑर्डर की जांच कर रही है. फिर 13 मई को, जिस दिन ट्रंप बीजिंग पहुंचे, न्यूयॉर्क के हेज फंड 'कलपर रिसर्च' ने कुछ ऐसे दस्तावेज सामने रखे जिनसे पता चला कि 'मेगास्पीड' को अलीबाबा से "गुप्त रूप से फंडिंग" मिल रही थी. अलीबाबा एक ई-कॉमर्स कंपनी है, जो आज चीन की सबसे बड़ी AI कंपनियों में से एक है.
अमेरिका कैसे चूक गया
अमेरिका की एक अनदेखी यह भी हो सकती है कि ट्रंप की नजर में हुआंग की काफी साख है. ट्रंप ने ही पिछले मार्च में एनवीडिया के इस बॉस को अपना टेक सलाहकार बनाया था. रविवार को, उन्होंने हुआंग को "एक बेहतरीन इंसान" बताया और कहा कि उन्हें एनवीडिया का नेतृत्व करते रहना चाहिए. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि वह एक सम्माननीय व्यक्ति हैं. शायद उनके पास इसके लिए कोई सफाई भी हो. उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत शानदार काम किया है."
हाल के इतिहास के सबसे चर्चित अमेरिकी कारोबारियों में से एक का चीन के साथ जुड़ाव, कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के दोनों दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है. प्रशासन के भीतर से मिल रही जानकारी से पता चलता है कि व्हाइट हाउस में या उसके आसपास कोई व्यक्ति इससे खुश नहीं हैं. वहीं, डेमोक्रेट्स को ट्रंप के बीजिंग के प्रति नरम रुख की आलोचना करने का एक और मौका मिल गया है. डेलावेयर से डेमोक्रेट क्रिस कून्स, जो जनवरी में सीनेट की विदेश संबंध समिति के नए अध्यक्ष बनेंगे, ने सोशल मीडिया पर लिखा: "ट्ंप प्रशासन, चीनी जासूसों और AI अरबपतियों के बीच के इस अजीबोगरीब रिश्ते के बारे में मुझे जितना ज्यादा पता चल रहा है, उतना ही मुझे यकीन होता जा रहा है कि यह प्रशासन जो भी करता है, उसमें भ्रष्टाचार जरूर होता है. कांग्रेस इसकी जांच करेगी और जवाब मांगेगी."
चीन का मकसद क्या
मैसाचुसेट्स की डेमोक्रेट एलिज़ाबेथ वॉरेन ने CBS के कार्यक्रम 'फेस द नेशन' में बताया कि सीनेट बैंकिंग समिति (जिसकी अध्यक्षता वह खुद करेंगी) में चिप से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर दोनों दलों (डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) का "काफी समर्थन" हासिल है. उन्होंने कहा, "मैं ऐसे द्विदलीय (दोनों पार्टियों के समर्थन वाले) विधेयकों पर काम कर रहा हूं, जिनका मकसद चीन को हमारी चिप्स के निर्यात पर और अधिक पाबंदियां लगाना है. असल में, हमने दोनों पार्टियों के साथ मिलकर यह कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप, एनवीडिया को चीन में अपनी चिप्स भेजने की अनुमति न दें और न ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें. और अब हम इसके कुछ नतीजे देख रहे हैं."
वाशिंगटन डी.सी. स्थित थिंक टैंक 'जेम्सटाउन फाउंडेशन' के अध्यक्ष पीटर मैटिस ने 'X' (ट्विटर) पर कहा कि कई लोग चीन की सरकारी खुफिया मशीनरी को कम आंकते हैं. वे भूल जाते हैं कि राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ चीन के अभियान "बेहद पेशेवर और लक्षित" होते हैं. मैटिस ने कहा, "चीन की खुफिया एजेंसी (MSS) के लिए, जेन्सेन हुआंग के करीब जाने का मकसद सिर्फ व्यापार से जुड़े राज हासिल करना नहीं होगा. यह एक राजनीतिक मामला होगा: जिसका उद्देश्य व्हाइट हाउस में राजनीतिक जानकारी तक पहुंच बनाना और राजनीतिक प्रभाव जमाना है."
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