भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की है. यह मुलाकात न्‍यूयॉर्क में हुई है और दोनों नेता ऐसे समय में मिल रहे हैं जब टैरिफ वीजा के मसलों पर दोनों देशों में तनातनी जारी है. जयशंकर इस समय अमेरिका में हैं और वह यहां पर संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में हिस्‍सा लेंगे जो सोमवार से ही शुरू हो रहा है. महासभा सत्र के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे से हाथ मिलाया.

टैरिफ के बीच पहली मुलाकात

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद रुबियो और जयशंकर के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है. अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से 21 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी कर दोनों की मुलाकात के बारे में बताया गया था. यूएनजीए सत्र से इतर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया. यह मीटिंग भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जो हाल के महीनों में तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब सुधार के संकेत दे रहे हैं.

VIDEO | New York: External Affairs Minister Dr S. Jaishankar (@DrSJaishankar) meets U.S. Secretary of State Marco Rubio (@SecRubio), on the sidelines of the 80th UN General Assembly (UNGA) session. This marks their first in-person meeting since President Donald Trump imposed… pic.twitter.com/X6tDyCYcHw — Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2025

ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम

भारत और अमेरिका दोनों लगातार एक ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसके लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वाशिंगटन में वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. दोनों देशों ने पारस्परिक तौर पर फायदेमंद द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए बातचीत पिछले हफ्ते से फिर से शुरू कर दी है. जयशंकर और रूबियो की पिछली मुलाकात जुलाई में वाशिंगटन में हुई थी. उस समय दोनों नेता 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए मिले थे. ट्रंप ने हाल ही में भरोसा जताया था कि उन्हें किसी समझौते पर पहुंचने में 'कोई कठिनाई' नहीं होगी.