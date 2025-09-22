विज्ञापन
न्‍यूयॉर्क में हुई भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग, पुराने अंदाज में मिले जयशंकर और रूबियो 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद रुबियो और जयशंकर के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है.

न्‍यूयॉर्क में हुई भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग, पुराने अंदाज में मिले जयशंकर और रूबियो 
  • विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से टैरिफ वीजा विवाद के बीच मुलाकात की.
  • जयशंकर UNGA के 80वें सत्र में भाग लेने अमेरिका में हैं और वहीं रूबियो से उनकी यह आमने-सामने पहली मुलाकात है.
  • अमेरिकी विदेश विभाग ने 21 सितंबर को दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता की पुष्टि की थी.
न्‍यूयॉर्क:

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की है. यह मुलाकात न्‍यूयॉर्क में हुई है और दोनों नेता ऐसे समय में मिल रहे हैं जब टैरिफ वीजा के मसलों पर दोनों देशों में तनातनी जारी है. जयशंकर इस समय अमेरिका में हैं और वह यहां पर संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में हिस्‍सा लेंगे जो सोमवार से ही शुरू हो रहा है. महासभा सत्र के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे से हाथ मिलाया. 

टैरिफ के बीच पहली मुलाकात  

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद रुबियो और जयशंकर के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है. अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से 21 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी कर दोनों की मुलाकात के बारे में बताया गया था. यूएनजीए सत्र से इतर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया. यह मीटिंग भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जो हाल के महीनों में तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब सुधार के संकेत दे रहे हैं. 

ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम 

भारत और अमेरिका दोनों लगातार एक ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसके लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वाशिंगटन में वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. दोनों देशों ने पारस्परिक तौर पर फायदेमंद द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए बातचीत पिछले हफ्ते से फिर से शुरू कर दी है. जयशंकर और रूबियो की  पिछली मुलाकात जुलाई में वाशिंगटन में हुई थी. उस समय दोनों नेता 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए मिले थे. ट्रंप ने हाल ही में भरोसा जताया था कि उन्हें किसी समझौते पर पहुंचने में 'कोई कठिनाई' नहीं होगी. 

