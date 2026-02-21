लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक, 10 की मौत की खबर; हिज्बुल्लाह का सीनियर कमांडर भी मारा गया

इजरायल ने पूर्वी लेबनान के इलाके में हवाई हमले किए हैं. इन ताजा हमलों ने इलाके में हालात एक बार फिर गंभीर बना दिए हैं. सरकारी मीडिया के मुताबिक, हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है. ईरान के समर्थन वाले मिलिटेंट ग्रुप ने पुष्टि की है कि मारे गए लोगों में हिज़्बुल्लाह का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है. नवंबर 2024 में युद्ध खत्म होने के बाद से यह लेबनान में सबसे घातक हमलों में गिना जा रहा है.

इजराइल ने क्या दावा किया?

इजरायल का दावा है कि उनकी सेना ने बेका वैली में उन साइट्स को निशाना बनाया, जिन पर आरोप था कि वे इज़राइल और लेबनान के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन कर रही थीं.

🎯STRUCK: Hezbollah command centers used to advance terror attacks against IDF troops and Israel, in the Baalbek area in Lebanon.



Within the command centers, weapons and funds utilized by Hezbollah were being stored, constituting a violation of the understandings between Israel… — Israel Defense Forces (@IDF) February 20, 2026

कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान के रिफ्यूजी कैंप पर हमला

बेका हमले से कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान के एक फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर भी इजराइल ने हवाई हमला किया. एक्स पर जारी बयान में इज़राइली सेना ने दावा किया कि ऐन अल-हेलवेह इलाके में 'हमास के एक कमांड सेंटर' को टारगेट किया गया. सिडोन शहर के बाहरी इलाके में स्थित घनी आबादी वाले इस कैंप पर हुए हमले में दो लोगों की मौत हुई.