जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे... ईरान की ललकार, जानिए रातभर इजरायल पर किए कौन-कौन से वार 

मिडिल ईस्‍ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं. ईरान और इजरायल के बीच युद्ध छिड़ गया है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे को खत्‍म करने की कसम खा ली है. ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल को कड़ी सजा मिलेगी और इस हमले के साथ ईरान जहन्‍नुम के दरवाजे खोल देगा. शुक्रवार सुबह से ही इजरायल के ईरान पर हमले जारी हैं. उस समय इजरायल ने देश के अंदर कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था.

इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के न्‍यूक्लियर और मिलिट्री इंस्‍टॉलेशन पर जमकर हमले किए. इजरायल ने पहले से ईरान में ड्रोन और फाइटर जेट्स को स्‍मगल करके तैनात कर दिया था ताकि उसके अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा सके. साथ ही उसका मकसद ईरान के टॉप जनरल और साइंटिस्‍ट्स को निशाना बनाना था. इजरायल ने कहा कि यह हमला उसके दुश्‍मन के परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचने से पहले यह जरूरी था.

🚨Israelis are currently running for shelter in northern Israel as sirens sound due to another missile launch from Iran🚨 pic.twitter.com/z7usPFTwKT