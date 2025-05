अमेरिका से UAE तक.. पाकिस्तान पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया के नेताओं ने क्या कहा?

India Air Strike on Pakistan: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले का बदला ले लिया गया है. भारत ने बुधवार, 7 मई की तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया. भारतीय सेना के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, सैन्य या आर्थिक बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो लक्षित आतंकवाद विरोधी प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारतीय सशस्त्र बलों की एयर स्ट्राइक करने के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को एक लाइन में मैसेज शेयर किया है. विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, "दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए."

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शर्मनाक बताया और उम्मीद जताई कि यह 'बहुत जल्दी' खत्म हो जाएगा. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा, "यह शर्म की बात है, हमने अभी इसके बारे में सुना है.. मुझे लगता है कि अतीत की थोड़ी सी बातों के आधार पर लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है. वे लंबे समय से लड़ रहे हैं."

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वह "भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन "शांतिपूर्ण समाधान" के लिए परमाणु-सशस्त्र एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा.

वाशिंगटन में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से बात की और उन्हें भारत की सैन्य कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी.

भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है. आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है. #OperationSindoor"

Israel supports India's right for self defense. Terrorists should know there's no place to hide from their heinous crimes against the innocent. #OperationSindoor