हमास ने लौटाए सिर्फ 4 बंधकों के शव, इजरायली फोरम ने कहा 28 का था वादा!

सोमवार को जहां इजरायल ने इस बात की पुष्टि की कि उसने 1900 से ज्‍यादा फिलिस्‍तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है तो वहीं हमास ने कहा कि वह 28 मृत इजरायली बंधकों में से चार शव लौटाएगा.

हमास ने लौटाए सिर्फ 4 बंधकों के शव, इजरायली फोरम ने कहा 28 का था वादा!
  • गाजा में बंद सभी 20 जिंदा बंधकों और इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों को युद्धविराम समझौते के तहत रिहा किया गया
  • इजरायल ने पुष्टि की कि उसने एक हजार नौ सौ से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है
  • हमास ने 28 मृत इजरायली बंधकों में से चार शव लौटाए हैं, लेकिन इसकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं हुई.
नई दिल्‍ली:

गाजा में बंद सभी 20 जीवित बंधक और इजरायल में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी सोमवार को रिहा कर दिए गए. यह उस युद्धविराम समझौते का हिस्‍सा था जो हाल ही में हमास और इजरायल के बीच साइन हुआ है. हालांकि इस समझौते के साथ ही अब हमास पर नए आरोप लगने लगे हैं. दो साल तक चला युद्ध, जिसमें गाजा पट्टी बुरी तरह तबाह हो गई, अब जाकर शांत हुआ है. 

इजरायल ने रिहा किए सभी फिलिस्‍तीनी  

सोमवार को जहां इजरायल ने इस बात की पुष्टि की कि उसने 1900 से ज्‍यादा फिलिस्‍तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है तो वहीं हमास ने कहा कि वह 28 मृत इजरायली बंधकों में से चार शव लौटाएगा. हमास ने ये शव लौटा भी दिए हैं. वहीं इजरायल के होस्‍टेजेस एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने इसे हमास के साथ युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन बताया है. चार शवों की पहचान के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं हुई है.

इससे पहले इजरायली अधिकारियों की ओर से यह भी पुष्टि नहीं की जा सकी थी कि आज कितने शव मिलने की संभावना है. कुछ मृत बंधकों के परिवारों को इजरायली अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि उनके प्रियजनों के शव आज या कल लौटाए नहीं जाएंगे, लेकिन इजरायल उन्हें खोजकर लौटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगाऋ हालांकि, कई सूत्रों ने संकेत दिया था कि अधिकांश मृत बंधक आज या जल्द ही लौटाए जाएंगे. 

हमास ने किया था आगाह 

इससे पहले हमास ने चेताया था कि कुछ शवों को ढूंढ़ने में उसे मुश्किलें आएंगी. फोरम की तरफ से कहा गया, 'यह हमास की तरफ से समझौते का घोर उल्लंघन है. हम उम्मीद करते हैं कि इजरायल सरकार और मध्यस्थ इस अन्याय को खत्‍म करेंगे. फोरम की तरफ से कहा गया है कि वो 'स्तब्ध और निराश' है. फोरम के मुताबिक मृत बंधकों के परिवार गहरे दुःख से भरे कठिन दिनों का सामना कर रहे हैं. 

कुल कितने थे बंधक 

फोरम के अनुसार वह एक भी बंधक को नहीं छोड़ेगा. उसने इसके साथ ही कहा है कि समझौते की शर्तों को लागू करना ही होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमास इस उल्लंघन की कीमत चुकाए. हमास ने 7 अक्‍टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर किए हमले में 251 लोगों को बंधक बना लिया था. 20 जिंदा बचे बंधक अपने परिवार के पास लौट गए हैं. हमास ने मध्यस्थों को बताया है कि उसे बाकी 24 में से कुछ के स्थान के बारे में पता नहीं है. जबकि दो बंधक लापता हैं. 

