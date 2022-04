Exclusive: INDIA-US "$500 बिलियन के व्यापार लक्ष्य" को कैसे पूरा करेंगे? ये हैं बड़ी बाधाएं...

भारत (India) अमेरिका (US) ने हाल ही में हुई बैठक में विशेष व्यवसायिक बाधाओं को दूर करने पर की

अमेरिका (US) और भारत (India) के बीच मंगलवार को हुई बातचीत में भारत- अमेरिका ने विशेष व्यवसायिक बाधाओं ( Specific Trade Barriers) को दूर करने, आपसी व्यापार बढ़ाने और बाजार की बाधाओं को दूर करने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने (Ease of doing business) की बात की.. क्या दोनों देशों के बीच व्यापार की मुश्किलें घटाना आसान है? NDTV ने अमेरिका (US) के वॉशिंटगटन डीसी (Washington DC) में मौजूद भारत और एशिया एक्सपर्ट (India-US relations & Asia Expert) आत्मन त्रिवेदी (Atman Trivedi) से बात की जो वैश्विक रणनीतिक और व्यवसायिक सलाहकार कंपनी अल्ब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप (Albright Stonebridge Group) के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और को-लीड हैं. आत्मन को विदेश मामलों में करीब 20 साल का अनुभव है.