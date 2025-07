कोल्ड प्ले की हॉट स्टोरी: HR हेड-CEO के प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई  

Coldplay Kiss Cam Controversy: इसी जुलाई की एक शाम. हजारों दर्शकों से खचाखच भरा बोस्टन का जिलेट स्टेडियम. सितारों से सजी मशहूर बैंड कोल्‍डप्‍ले (Coldplay) कोल्डप्ले का लाइव कंसर्ट. संगीत के जादू में सभी सराबोर थे. तभी अचानक, 'किस कैम' घूमता है, दर्शकों के बीच और बिग स्‍क्रीन पर नजर आता है, एक कपल- एक-दूसरे की बांहों में खोया जोड़ा. दर्शकों की तालियां और शोर के बीच, दोनों को अचानक एहसास होता है और वे शरमा जाते हैं. ये थे- एंड्रयू बायरन (Andrew Byron) और क्रिस्टिन कैबोट (Kristin Cabot). बायरन, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित AI कंपनी Astronomer के CEO हैं, जबकि क्रिस्टिन उनकी ही कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर (HR Head).

उस शाम जो बिग स्‍क्रीन पर दिखा, वो एक सामान्य 'किस कैम मोमेंट' नहीं था. वीडियो में दिखता है कि स्क्रीन पर आते ही दोनों का व्यवहार अजीब हो जाता है, वे एक झटके में अलग होते हैं, अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हैं. बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन (Chris Martin) भी ये देखकर असहज हो जाते हैं. वे माइक पर हंसते हुए कहते हैं – '...या तो उनका अफेयर चल रहा है, या फिर वे बहुत शर्मीले हैं.' और फिर रुककर जोड़ते हैं- 'ओह, मुझे उम्मीद है कि हमने कुछ बुरा नहीं किया.'

लेकिन तब तक जो होना था, हो चुका था. किसी ने इस पल को रिकॉर्ड कर लिया और ये पता लगने के बाद कि ये कपल शादीशुदा नहीं, बल्कि एक कंपनी के बॉस और एचआर हेड हैं, ये वीडियो वायरल हो गया. किसी ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और फिर वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया. इस घटना के बाद पहले से ही शादीशुदा बायरन, उनकी पत्‍नी, कथित पार्टनर क्रिस्‍टन के जीवन में काफी कुछ बदल चुका है.

'Kiss Cam' अमेरिका में एक आम प्रैक्टिस है. इसमें स्पोर्ट्स या कॉन्सर्ट्स में कैमरा जोड़ों को पकड़ता है और उनसे हल्के-फुल्के रोमांटिक रिएक्शन उम्मीद करता है. अमेरिका में कॉन्सर्ट, बास्केटबॉल, बेसबॉल और हॉकी खेलों में किस कैम का इस्तेमाल आम है. जब जोड़े किस करते हैं, तो ये कैमरे वाहवाही का कारण बनते हैं और कभी-कभी इसी माध्यम से शादी के प्रस्ताव भी आते हैं.

आपने क्रिकेट या अन्‍य स्‍पोर्ट्स के लाइव मैच के दौरान भी आपने देखा होगा कि कैमरा दर्शकों के बीच आकर्षक चेहरों की ओर मुखातिब होता है और स्विचर बिग स्‍क्रीन पर उन्‍हें दिखाता है. ज्यादातर आयोजनों में किस कैम को पारिवारिक मनोरंजन के रूप में रखा जाता है, इसलिए अक्सर हल्के-फुल्के अंदज और पब्लिकली स्वीकार्य होते हैं.

कभी-कभी कैमरा गलती से या जानबूझकर ऐसे लोगों पर भी रुक जाता है जो कपल नहीं होते, जिससे अजीब परिस्थितियां बन जाती हैं. इस बार किस कैम ने एक CEO के करियर को हिला दिया, एक एचआर हेड की छवि बदल दी और एक परिवार को टूटने के कगार पर ला दिया.

CEO एंड्रयू बायरन की पत्नी है, मेगन केरिगन (Megan Kerrigan), जो मैसाचुसेट्स के बैनक्रॉफ्ट स्‍कूल में एसोसिएट डायरेक्टर हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मेगन की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोज निकाली और उन्‍हें टैग कर ये क्लिप टैग करना शुरू कर दिया. कुछ घंटों में ही मेगन ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से 'Byron' सरनेम हटा दिया और फिर अपना अकाउंट ही हटा दिया.

क्रिस्टिन कैबट ने नवंबर 2024 में ही Astronomer कंपनी जॉइन की थी. उस वक्त CEO बायरन ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था- 'टैलेंट मैनेजमेंट में उनकी गहरी विशेषज्ञता हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है.' कैबोट ने भी जॉइन करते समय बयान दिया था कि वह इस कंपनी की 'पीपल स्‍ट्रैटजी' को 'बिजनेस स्‍ट्रैटजी' से जोड़कर 'मैजिक' लाना चाहती हैं. आठ महीने के भीतर वो 'मैजिक' हुआ या नहीं, पता नहीं, लेकिन लव-मैजिक तो चल ही गया. दोनों के बीच का मैजिक किसी और दिशा में चला गया. बायरन के साथ काम कर चुके एक पुराने कर्मी ने तो सोशल मीडिया पर उन्‍हें 'टॉक्सिक बॉस' बता दिया.

सोशल मीडिया पर नेटिजन्‍स ने इस मामले पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं. बहुतों ने मजे लिए, तो बहुतों ने बायरन और कैबोट की आलोचना भी की. एक यूजर ने लिखा- 'लोग धोखा क्यों देते हैं? अगर आप नाखुश हैं तो चले जाओ. विश्वासघात मत करो.' एक यूजर ने तीखा तंज कसा- 'धोखेबाज मूर्ख भी होते हैं.' एक अन्‍य ने पूछा- 'किसी अफेयर के साथ पब्लिक कॉन्सर्ट में डेट पर जाना? क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं लगता?' कुछ लोगों ने बायरन के पूर्व सहयोगियों की राय भी साझा की. इसमें वो राय भी थी, जिसमें एक पूर्व कर्मचारी ने उन्‍हें 'टॉक्सिक बॉस' बताया.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, Astronomer कंपनी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया- 'हमारे लीडर्स, कंपनी के मूल्यों और जवाबदेही के प्रतीक हैं. इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक जांच समिति गठित की गई है.' कंपनी ने ये भी स्पष्ट किया कि वीडियो में दिख रही लड़की को कुछ लोगों ने गलत पहचान लिया है, इस इवेंट में Alyssa Stoddard मौजूद नहीं थीं. बाकी कोई अन्य कर्मचारी भी वीडियो में नहीं है. इसके साथ ही CEO एंड्यू बायरन को छुट्टी पर भेज दिया गया. उनकी जगह कंपनी के को-फाउंडर पेटे डिजॉय को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया.

Cofounder and Chief Product Officer Pete DeJoy is currently serving as interim CEO given Andy Byron has been placed on leave.



We will share more details as appropriate in the coming days. pic.twitter.com/VfgWPnfycl