'AI डेवलपमेंट की रफ्तार पर तुरंत लगना चाहिए ब्रेक...', एन्थ्रोपिक के CEO ने आखिर क्यों दी ऐसी चेतावनी

एन्थ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने AI डेवलपमेंट की रफ्तार तुरंत धीमी करने की मांग की है. उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. अमोदेई ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि एआई एजेंटों के झुंड अब से मात्र छह महीनों में इंटरनेट पर कब्जा कर सकते हैं.

उन्होंने लिखा, "मैंने पिछले बारह सालों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर काम किया है क्योंकि मेरा मानना ​​है कि यह मानव जीवन की गुणवत्ता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है. मैंने इन अविश्वसनीय लाभों के बारे में अक्सर लिखा है. मेरा मानना ​​है कि एआई अगले 5-10 सालों में अधिकांश प्रमुख बीमारियों का इलाज कर सकती है."

'हमें समझदारी से काम लेना होगा'

एन्थ्रोपिक CEO में लिखा, "लेकिन इससे पहले की कई तकनीकों की तरह, एआई भी जोखिम लेकर आता है और चूंकि यह इतनी शक्तिशाली तकनीक है, इसलिए ये जोखिम गंभीर हैं. पिछले कुछ महीनों में, मुझे यह विश्वास हो गया है कि जोखिमों से पूरी तरह निपटने के लिए और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है. न केवल जोखिम निवारण में निवेश करना, बल्कि क्षमताओं के विकास की गति को इस तरह से नियंत्रित करना कि जोखिम निवारण को इसके साथ तालमेल बिठाने का समय मिल सके. हमें एआई मॉडल की क्षमताओं में सुधार की गति को धीमा करना होगा. प्रगति अभी भी तेज प्रतीत होगी और हमें मिले समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा."

डारियो अमोदेई ने लिखा, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को रोकने या धीमा करने का विचार 2023 से ही सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि उस समय यह सोच कुछ खास तर्कसंगत नहीं था. सवाल हमेशा यही था कि अतिरिक्त समय का क्या किया जाए? उस समय के एआई मॉडल इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे दुनिया में किसी छल, हेरफेर, धोखाधड़ी या साइबर हमलों में सक्रिय भूमिका निभा सकें."

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