अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में पाकिस्तानी सैन्य केंद्रों और प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले गुरुवार रात को पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में क‍िए गए. काबुल की ओर से जारी बयान के अनुसार, हमले में कोहाट का सैन्य किला और डूरंड लाइन के पास युद्ध कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया. अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर कहा, “पाकिस्तानी सैन्य शासन की ओर से रात की घुसपैठ के जवाब में अफगान वायु सेना ने शुक्रवार की सुबह कोहाट क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक सैन्य केंद्रों और प्रतिष्ठानों पर हमले किए.”

कोहाट सैन्य किले को निशाना बनाया गया

मंत्रालय ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “इन हमलों के दौरान कोहाट सैन्य किले को निशाना बनाया गया, जबकि डूरंड लाइन के पास युद्ध कमांड सेंटर, जो किले से लगभग दो किलोमीटर दूर है और किले के कमांडर का कार्यालय भी सटीक रूप से निशाने पर था.” बयान में बताया गया इन हमलों के परिणामस्वरूप, किले के सैन्य प्रतिष्ठान, कमांड सेंटर, गोदाम और सैनिकों के आवासीय क्षेत्र नष्ट हो गए, जिससे भारी क्षति हुई. तालिबान प्रवक्ता जबिहुल्लाह मिजाहिद ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान ने कई अफगान प्रांतों में नए सैन्य हमले किए, जिनमें काबुल, कंधार, पक्तिया और पक्तिका शामिल हैं, जिससे नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की मौत हुई.

तालिबान ने क्या बताया

मिजाहिद ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “पिछले आक्रमणों और अपराधों की तरह, पाकिस्तानी सैन्य शासन ने फिर से काबुल, कंधार, पक्तिया, पक्तिका और कुछ अन्य क्षेत्रों पर बमबारी की. कुछ जगहों पर उन्होंने नागरिकों के घरों को निशाना बनाया, जिससे महिलाओं और बच्चों की मौत हुई, और कुछ जगहों पर रेगिस्तान और निर्जन क्षेत्रों को निशाना बनाया.” उन्होंने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा, “पवित्र रमजान के अंतिम दस दिनों और ईद-उल-फि‍तर की कगार पर यह अन्यायपूर्ण हमला यह स्पष्ट करता है कि वे किसी मानवता या नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते। इस्लामी अमीरात इस हमले की कड़ी निंदा करता है.”

काबुल में हुए हमले पर क्या अपडेट

मिजाहिद ने पाकिस्तानी सैन्य विमानों पर कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन कंपनी काम एयर के ईंधन भंडार को जलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “यह कंपनी नागरिक एयरलाइनों और संयुक्त राष्ट्र के विमानों को ईंधन प्रदान करती है. इससे पहले उन्होंने निजी व्यापारी हाजी खान जादा के ईंधन गोदाम भी जला दिए थे.” इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की अफगानिस्तान सहायता मिशन (यूएनएएमए) ने शुक्रवार को पुष्टि की कि काबुल के पुल-ए-चारखी क्षेत्र में गुरुवार रात हुए हवाई हमलों में कम से कम चार लोग मारे गए और 14 अन्य घायल हुए.

यूएनएएमए ने आगे कहा कि नागरिक जीवन की हानि रोकने के लिए तुरंत संघर्ष बंद होना चाहिए. यूएनएएमए ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “पिछली रात काबुल, अफगानिस्तान के पुल-ए-चारखी क्षेत्र में हवाई हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम चार नागरिक मारे गए और 14 घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. हम आगे और नागरिक हानि को रोकने के लिए तुरंत संघर्ष समाप्त करने का आह्वान करते हैं.”