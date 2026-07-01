विज्ञापन
विशेष लिंक

अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए ड्रोन हमले, ISIS के ठिकानों को बना रहे निशाना

ड्रोन हमलों में सरानन इलाके के एक स्कूल को निशाना बनाया गया. बताया जा रहा है कि इस स्कूल का इस्तेमाल ISIS के सदस्य और ऐसे समूह कर रहे थे जिन्हें अराजकता और हिंसा फैलाने वाले के तौर पर जाना जाता है.

Read Time: 1 min
trusted source trusted source
Share
अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए ड्रोन हमले, ISIS के ठिकानों को बना रहे निशाना
काबुल:

अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों और सुविधाओं पर जबरदस्त ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद इन ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में आम नागरिकों पर हवाई हमले करने के लिए किया जाता था.

खबरों के अनुसार, ड्रोन हमलों में सरानन इलाके के एक स्कूल को निशाना बनाया गया. बताया जा रहा है कि इस स्कूल का इस्तेमाल ISIS के सदस्य और ऐसे समूह कर रहे थे जिन्हें अराजकता और हिंसा फैलाने वाले के तौर पर जाना जाता है.

सूत्रों ने यह भी बताया कि हमले अभी जारी हैं और खबर है कि ISIS के कई सदस्य और उन समूहों से जुड़े लोग मारे गए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Afghan Taliban Attack, Afghan Talibans, Isis Terrorist
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com