गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अगले 6 महीने जानें कहां होंगे मां गंगा के दर्शन

उत्तराखंड के चारों धामों में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. अब मां गंगोत्री की अगले 6 महीने तक पूजा अर्चना शीतकाल में मुखबा में होगी.सुबह 12 बजकर 5 मिनट पर वैदिक मंत्र उच्चारण और विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की भोग मूर्ति उत्सव डोली में विराजमान होकर सेवा के बंद और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की दोनों के बीच अपने शीतकाल प्रवास मुखबा के लिए रवाना हो गई.

गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के मौके पर वहां हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे. गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थ पुरोहितों ने गंगा घाट पर मां गंगा का अभिषेक और आरती की. गंगोत्री मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न कराए गए, क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की निर्धारित तिथि और समय होता है. सेना के बंद और पारंपरिक वाद्य यंत्रों गाजे बाजे के साथ मां गंगा की उत्सव डोली को मुखबा गांव के लिए रवाना किया गया.

उत्तराखंड की चार धाम में गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल 2026 को खुले थे. इस दौरान गंगोत्री धाम में 1006463 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. साल 2025 में गंगोत्री धाम में 770391 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. यानी इस बार 2026 में 2 लाख 35 हजार ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. इसके अलावा गंगोत्री धाम में वाहनों की संख्या 116629 रही.वहीं साल 2026 में 21 लोगों की मौत गंगोत्री धाम में स्वास्थ्य खराब होने के चलते हुई.

गंगोत्री धाम के अलावा यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे.चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो 6441008 लोगों ने दर्शन किए,जिसमें सबसे ज्यादा बद्रीनाथ धाम में अबतक करीब 2245745, केदारनाथ में 1913815, यमुनोत्री धाम में 88248, दर्शन श्रद्धालुओं ने किए हैं. इसके साथ ही सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी 390696 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं.

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