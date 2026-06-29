यूपी के झांसी में शादी के 4 महीने बाद सपना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह 10 दिन पहले ही मायके से ससुराल आई थी. भाई के मुताबिक, मौत से एक दिन पहले सपना ने ससुराल से ले जाने की बात कही थी. आरोप है क‍ि ससुराल वाले नवव‍िवाह‍िता से एसी और कूलर की मांग कर रहे थे. घरवालों ने ससुराल वालों पर हत्‍या का शक जताया है. पर‍िजनों की शि‍कायत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज द‍िया और आगे की जांच में जुट गई है.

सपना साहू (32) झांसी शहर कोतवाली के नई बस्‍ती की रहने वाली थी. भाई सत्येंद्र ने बताया क‍ि उसकी तीन बहनों में सबसे छोटी सपना की शादी 20 फरवरी 2026 को उसके घर से करीब एक क‍िलोमीटर दूर झारखड़िया मोहल्ले में रहने वाले अभिषेक साहू से हुई थी. अभिषेक बिसाती बाजार में आर्टिफिशयल ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं. शादी में लगभग डेढ़ किलो चांदी और 50 ग्राम सोने के जेवरात दिए थे. इसके अलावा सामान दिया था.

सोने की चेन और AC की कर रहे थे ड‍िमांड

सत्‍येंद्र ने बताया क‍ि उन्‍होंने अपनी हैसियत के अनुसार धूमधाम से शादी की थी, लेक‍िन ससुराल वाले खुश नहीं थे. वह बहन को ताने मारते हुए अक्सर कहते थे कि जो कुछ दिया अपनी लड़की को दिया. लड़के और हमें कुछ नहीं दिया. वे सोने की चेन और एसी की डिमांड कर रहे थे. 10 दिन पहले ही नया कूलर खरीदकर दिया था. 18 जून को बहन ससुराल गई थी, लेकिन वो खुश नहीं थी.

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भाई से कहा था- मुझे वापस ले जाओ

अभिषेक भी सपना को टाइम नहीं देते थे, इसलिए वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी. शनिवार रात करीब 11 बजे बहन से बात हुई, उसने कहा- 'मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बुला लो.' ससुराल में बहन के बड़े ससुर की मौत हो गई थी. सोमवार को उनकी तेहरवीं है, इसलिए बहन से कहा कि मंगलवार को आकर ले जाएंगे. इससे पहले वह बहन को लेने आता, जीजा का फोन आया कि सपना बोल नहीं रही है, इसके बाद तुरंत ससुराल पहुंचा। कमरे में बेड पर बहन बेसुध पड़ी थी. तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



पु‍ल‍िस कर रही मामले की जांच

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने बताया क‍ि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मायके वालों के आरोप के आधार पर जांच की जा रही है.

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