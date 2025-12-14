पंकज चौधरी बने यूपी के नए अध्यक्ष, सीएम योगी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

पंकज चौधरी उत्‍तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्‍यक्ष चुन लिये गए हैं. पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने नए प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी का झंडा दिया. इस अवसर पर पंकज चौधरी ने मुख्‍यमंत्री योगी अदित्‍यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. लखनऊ के डॉ राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के हॉल में लगभग 3500 कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया. पंकज चौधरी ने शनिवार को यूपी बीजेपी अध्‍यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. उनके प्रस्‍तावक यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ बने थे. सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल हुआ था, इसलिए पंकज चौधरी का निर्विवाद चुना जाना तय तय था.

पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा और जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर मजबूत पकड़ रखने वाले को ही इस पद के लिए चुने जाने की संभावना है. पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सात बार के सांसद हैं. वह कुर्मी जाति से आते हैं. यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आती है. उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है. कुर्मी समुदाय का पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय में काफी प्रभाव है, और 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में, इस जाति ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर अपना झुकाव दिखाया था.

पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर

उत्तर प्रदेश में, कुर्मी समुदाय के नेता तीन बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिनमें पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं. इस बीच, गोरखपुर में चौधरी के घर पर जश्न का माहौल है. परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और समर्थकों का उनके घर पर जमावड़ा लगा रहा. पंकज चौधरी ने बाद में 2004 का लोकसभा चुनाव जीता. 2009 में, वह महाराजगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार हर्षवर्धन से फिर हार गए. 2014 में, उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की. इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत मिली. चौधरी मौजूदा सरकार में वित्त राज्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं.