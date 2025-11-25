राम मंदिर पर ध्वजारोहण: फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले- निमंत्रण मिलता तो पैदल चला जाता 

25 नवंबर मंगलवार का दिन अयोध्‍या के लिए एक बार फिर से बहुत खास होने वाला है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे. यह ध्‍वजा इसके निर्माण कार्य के पूरा होने का प्रतीक होगी. वहीं इस कार्यक्रम में फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है. इस बात का उन्‍हें बहुत मलाल भी है. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एनडीटीवी से इस बारे में खास बात की.

तो नंगे पांव मंदिर जाता

अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत किया. हालांकि अवधेश प्रसाद को ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण नहीं दिया गया है. इस पर उन्होंने कहा कि अगर निमंत्रण मिला होता तो वह नंगे पांव राम मंदिर जाते. उनका कहना था कि भले ही कल उन्हें राम मंदिर जाने ना दिया जाये लेकिन एक दो दिन बाद वो आम श्रद्धालु की तरह रामलला का दर्शन करने जरूर जाएंगे.

'राम नाम का व्‍यापार कर रही बीजेपी'

अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर राम के नाम पर व्यापार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं हैं. उन्होंने अपने राम से जुड़ाव को लेकर कहा कि उनके दादा, पिता, मामा समेत परिवार के आधा दर्जन लोगों के नाम में राम का नाम है. अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी राम के नाम का व्यापार कर रही है, इसीलिए राम की कृपा से उन्हें इस लोकसभा सीट से इतनी बड़ी जीत मिली.

दूसरी ओर जब उनसे पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्‍होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्‍होंने कहा, 'बाबरी का मुद्दा अब खत्म हो चुका है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करेंगे.'

