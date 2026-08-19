सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड, ब्लैक मनी मामले में बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. रामपुर में आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है. ये कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल को लेकर दर्ज मामले में की गई है. रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली सहित आजम खान के कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है. दरअसल, आजम के खिलाफ दर्ज करीब कई दर्जन मामलों की लिस्ट ED से साथ शेयर की गई थी. ईडी का ये एक्शन ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर हुआ है.

पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है. मामला कानूनी पेच में फंसा और विश्वविद्यालय पर कथित अनियमितताओं के कारण इसकी 40 में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा मंडराने लगा. हालांकि, इस पर रोक लग गई है. मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस मामले की अगली कानूनी सुनवाई 25 अगस्त को होनी है.

17 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 'कारण बताओ नोटिस' मिलने के बाद से यूनिवर्सिटी को कई एजेंसियों से नोटिस मिले हैं, जिनमें रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA), फायर डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जल निगम शामिल हैं. और अब ईडी ने छापेमारी की है.

सबसे पहली कार्रवाई टैक्स अधिकारियों की ओर से हुई. 17 जून के नोटिस के बाद, टैक्स डिपार्टमेंट ने 23 जून को एक और नोटिस भेजा, जिसमें यूनिवर्सिटी चलाने वाले 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' का रजिस्ट्रेशन कई नियमों के उल्लंघन की वजह से रद्द कर दिया गया. इसके साथ ही, यह आदेश भी दिया गया कि ट्रस्ट अपना स्टेटस बदलकर 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' कर ले.



