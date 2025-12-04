विज्ञापन
शराब पीने से रोका तो छोटा भाई बना हैवान, नेत्रहीन बड़े भाई की बेरहमी से हत्या

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में खून के रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नशा इंसान को किस कदर हैवान बना देता है, इसकी बानगी बुधवार देर रात कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में देखने को मिली.

कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में खून के रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नशा इंसान को किस कदर हैवान बना देता है, इसकी बानगी बुधवार देर रात कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में देखने को मिली. यहां चंद घूंट शराब और दोस्तों के साथ हुड़दंग का विरोध करने पर एक छोटे भाई ने अपने ही नेत्रहीन बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

नशे में धुत भाई को नागवार गुजरा विरोध

बर्रा विश्व बैंक के एच ब्लॉक में 42 वर्षीय कुंदन अपने दो भाइयों चंदन और छोटू के साथ रहते थे. कुंदन आंखों से देख नहीं सकते थे. जानकारी के मुताबिक, मंझला भाई चंदन अक्सर दोस्तों को घर बुलाकर शराब पीता था और देर रात तक शोर-शराबा करता था. बुधवार की रात भी चंदन अपने दोस्त राजीव चौरसिया और अन्य साथियों के साथ घर पहुंचा और शराब का दौर शुरू हो गया. घर का माहौल खराब होते देख नेत्रहीन कुंदन ने इसका विरोध किया और उन्हें शांत रहने को कहा.

लोहे की रॉड से किया सिर पर वार

कुंदन का टोकना नशे में चूर चंदन को बिलकुल पसंद नहीं आया. दोनों भाइयों के बीच ज़ोरदार कहासुनी शुरू हो गई. गुस्से में अपना आपा खो चुके चंदन ने पास ही रखी एक लोहे की रॉड उठाई और अपने नेत्रहीन बड़े भाई कुंदन के सिर पर जोरदार वार कर दिया. चोट इतनी गहरी थी कि कुंदन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
 

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

वारदात की सूचना मिलते ही बर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए घटना की पुष्टि की और बताया कि हत्या का मुख्य कारण शराब पीने का विरोध और उनके बीच का पुराना विवाद था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल आरोपी भाई के दोस्त राजीव चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मुख्य आरोपी चंदन वारदात के बाद से ही फरार है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं.

