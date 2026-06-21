राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 (नीट 2026) रविवार को कानपुर में 43 केन्द्रों में सम्पन्न होगी. इस परीक्षा में करीब 20 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होगें. इस दौरान कई जिलों से आने व जाने वाले अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सेंट्रल स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं. शनिवार से ही परीक्षार्थियों का आना-जाना लग रहा, लेकिन भीड़ नियंत्रित रही.

वैसे सिटी साइड में जहां होल्डिंग एरिया बनाया गया है. वहीं रविवार के लिए स्पेशल ट्रेनें रिजर्व की है. करीब चार स्पेशल झांसी, प्रयागराज, लखनऊ आदि रूट पर चलायी जाएगी. इसके अलावा मेमू व नियमित ट्रेनें भी होगी. 21 जून को परीक्षा के दिन स्टेशन पर आने वाले अभ्यर्थियों को भीड़ प्रबंधन के तहत कुछ समय के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा. रेलवे अधिकारियों की माने तो करीब 26 हजार अभ्यर्थी कानपुर पहुंचेंगे.

प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में अचानक भीड़ बढ़ने तथा किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.