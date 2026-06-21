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12 minutes ago

आज, 21 जून को विश्व भर में 12वां इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग' है. कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान मंत्री राकेश सचान, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, सरोज कुरील, अरुण पाठक सहित कार्यकर्ताओं ने योग किया. वहीं जिलाधिकारी जे पी सिंह, पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल, केडीए उपाध्याय, नगर आयुक्त, सीडीओ, सीएमओ सहित आलाअधिकारियों ने भी योग किया. इस खास मौके पर कानपुर के जनता ने भी योग कर स्वास्थ्य रहने का संकल्प लिया. 

Jun 21, 2026 10:33 (IST)
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Kanpur Live: कल्याणपुर में देर रात बमबाजी की घटना से मचा हड़कंप, एक जिंदा बम बरामद।

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित में तेज रफ्तार और बिना साइलेंसर बाइक दौड़ाने का विरोध करना स्थानीय लोगों को भारी पड़ गया.  विरोध से नाराज तीन युवकों ने गली में ताबड़तोड़ तीन देशी बम फेंककर दहशत फैला दी. 

सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से जिंदा देशी बम बरामद किया. फिलहाल पुलिस शिव और पारस नामक दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है. 

Jun 21, 2026 10:29 (IST)
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Kanpur Live: कानपुर में योग कार्यक्रम का आयोजन

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Jun 21, 2026 10:24 (IST)
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Kanpur Live: नीट परीक्षा आज, कानपुर में 20 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, पुलिस भी अलर्ट

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 (नीट 2026) रविवार को कानपुर में 43 केन्द्रों में सम्पन्न होगी. इस परीक्षा में करीब 20 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होगें. इस दौरान कई जिलों से आने व जाने वाले अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सेंट्रल स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं. शनिवार से ही परीक्षार्थियों का आना-जाना लग रहा, लेकिन भीड़ नियंत्रित रही.

वैसे सिटी साइड में जहां होल्डिंग एरिया बनाया गया है. वहीं रविवार के लिए स्पेशल ट्रेनें रिजर्व की है. करीब चार स्पेशल झांसी, प्रयागराज, लखनऊ आदि रूट पर चलायी जाएगी. इसके अलावा मेमू व नियमित ट्रेनें भी होगी. 21 जून को परीक्षा के दिन स्टेशन पर आने वाले अभ्यर्थियों को भीड़ प्रबंधन के तहत कुछ समय के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा. रेलवे अधिकारियों की माने तो करीब 26 हजार अभ्यर्थी कानपुर पहुंचेंगे.

प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में अचानक भीड़ बढ़ने तथा किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है. 

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