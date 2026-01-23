विज्ञापन
पुलिसवालों को भी नहीं छोड़ा... गोरखपुर में शख्स पर गोली चलाने वाली ब्लैकमेलर अंशिका सिंह का कच्चा चिट्ठा

गोरखपुर में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में अंशिका सिंह को गिरफ्तार किया था. अब खुलासा हुआ है कि वह अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों को फंसाती थी और ब्लैकमेलिंग करती थी.

  • गोरखपुर में अंशिका ने अपनी बर्थडे पार्टी में पैसे न देने पर गोली चलाई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था
  • अंशिका वीडियो कॉल के जरिए वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करती थी और पैसे लेकर अपने शौक पूरे करती थी
  • पुलिस जांच में पता चला कि अंशिका ने मकान मालिक, पुलिसकर्मी और अन्य लोगों को ब्लैकमेल किया था
गोरखपुर:

गोरखपुर में बर्थडे पार्टी पर जो कुछ हुआ था, उसे लेकर अब नए-नए खुलासे होते जा रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने अंशिका नाम की महिला को गिरफ्तार किया था, जिस पर ब्लैकमेलिंग करने और रंगदारी मांगने का आरोप है. अंशिका की बर्थडे पार्टी में ही गोली चली थी और गोली भी खुद अंशिका ने ही चलाई थी. बर्थडे पार्टी में उसने ब्लैकमेलिंग के पैसे न देने पर ही एक व्यक्ति को गोली मारी थी. 

अब खुलासा हुआ है कि अंशिका अपने शौक पूरे करने के लिए ब्लैकमेलिंग करती थी. अंशिका वीडियो कॉल के जरिए वीडियो बना लेती थी और फिर ब्लैकमेलिंग करती थी. एसपी (सिटी) अभिनव त्यागी ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

हुआ क्या था?

गोरखपुर की अंशिका सिंह सिंगड़िया इलाके में किराये के मकान में रहती थी. 20 जनवरी को उसका बर्थडे था और वह अपने 4 दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी. 

इसी दौरान द्विवेदी चाइल्ड केयर का मैनेजर विशाल वहां पहुंचा. विशाल ब्लैकमेलिंग के पैसे देने के लिए ही वहां गया था. विशाल ने बताया कि कुछ दिन पहले अंशिका किसी बंटी को लेकर अस्पताल आई थी. उसने उसी वक्त मोबाइ नंबर लिया और चली गई. कुछ दिन बाद अंशिका दोबार आई और पिस्टल दिखाकर 12 हजार रुपये ले लिए. अंशिका ने 20 जनवरी को भी उसे फोन कर 50 हजार रुपये मांगे थे और धमकी दी कि किसी से कुछ कहा तो रेप केस में फंसा देगी.

विशाल ने बताया कि वह उसी शाम 20 हजार रुपये का इंतजाम करके दो दोस्तों के साथ गया. अंशिका वहां बर्थडे मना रही थी. विशाल ने अंशिका से कहा कि अभी इतने ही पैसों का इंतजाम हुआ है और बाकी बाद में दे देगा. इसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई. उसी दौरान अंशिका ने गोली चला दी जो विशाल के दोस्त अमिताभ निषाद को लगी.

अमिताभ का अभी इलाज चल रहा है. वहीं, मौके से पुलिस ने अंशिका समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया. 

शौक पूरा करने के लिए करती थी ब्लैकमेल

पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अंशिका अपने शौक पूरा करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करती थी. जांच में पता चला है कि अंशिका ने अपने मकान मालिक और कुछ लोगों के साथ-साथ कुछ पुलिस वालों को भी ब्लैकमेल किया था.

पुलिस का कहना है कि अंशिका की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके परिवार वालों ने भी उससे दूरी बना ली थी. वह अकेले ही रहती थी. ब्लैकमेलिंग के पैसों से वह अपने शौक पूरा करती थी. गोरखपुर, संत कबीर नगर और खलीलाबाद में भी लोगों के साथ वह फ्रॉड कर चुकी है. उसके इंस्टाग्राम पर मौज-मस्ती के ढेरों वीडियो हैं. 

उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संत कबीरनगर थाने के सामने पुलिस जीप के पास का है, जिसमें आपत्तिजनक गाना लगा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. मोबाइल की डिटेल भी खंगाली जा रही है.

थार की चोरी का भी दर्ज है केस

पुलिस ने बताया कि 12 अक्टूबर 2025 को खोराबार थाने में अंशिका और उसके 6 साथियों पर थार चोरी और फर्जी नंबर प्लेट लगाने का केस दर्ज है. अंशिका अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने आई थी, यहां थार किराये पर ली और लौटाई नहीं. बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमते रहे. पुलिस ने जब पकड़ा तो गाड़ी से 4 फर्जी नंबर प्लेट मिली थीं. 

इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों- प्रिय प्रवास दुबे उर्फ विक्की और आकाश वर्मा उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसके बाद से अंशिका अंडरग्राउंड हो गई थी.

