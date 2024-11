झांसी मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 10 बच्चों की मौत; परिजनों ने बताई पूरी बात

उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई. घटना में 10 बच्चों की मौत की खबर है. जानकारी के मुताबिक, कॉलेज के एसएनसीयू (शिशु वार्ड) में रात 8.30 बजे आग लगी. बताया जा रहा है कि 10 बच्चों की मौत हो गई है और कई घायल हैं. अब तक 40 बच्चों को बचाया भी गया है.

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहोर ने बताया, "एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे. अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर आग लग गई, आग बुझाने के प्रयास किए गए लेकिन चूंकि कमरे में अत्यधिक ऑक्सीजन थी, इसलिए आग तेजी से फैल गई... कई बच्चों को बचा लिया गया. 10 बच्चों की मौत हो गई... घायल बच्चों का इलाज चल रहा है."

#WATCH | Sachin Mahor, Chief Medical Superintendent says, " There were 54 babies admitted in the NICU ward. Suddenly a fire broke out inside Oxygen concentrator, efforts to douse the fire were done but since the room was highly oxygenated, fire spread quickly...many babies were… https://t.co/Ki57EngJTf pic.twitter.com/HwqjpgbcGU